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贸易战没有赢家，保护主义不是出路（钟声）

2025年04月05日00:14 | 来源：人民网-人民日报
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当地时间4月2日，美国政府宣布对所有贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对部分国家征收更高关税。这一不知所云的所谓“对等关税”，是赤裸裸的单边贸易保护主义政策，立即引发美国国内和国际社会强烈反对，认为此举不仅将反噬美国经济，更将严重破坏多边贸易体制，冲击全球产业链供应链，加剧国际贸易紧张和全球经济分裂。

市场对此做出剧烈反应，美国纽约股市主要股指期货在盘后交易中遭遇暴跌行情。高盛集团将美国未来12个月经济衰退概率从20%上调至35%，认为关税飙升可能阻碍经济增长、推高通胀并增加失业。美国全国零售商联合会警告称，“对等关税”将对零售业供应链造成“极大破坏”，导致美国家庭承受更高商品价格，进一步侵蚀美国家庭消费能力。

贸易有顺差和逆差，但不是谁占便宜谁吃亏的问题，这是一个朴素的道理。现代国际贸易本质上是基于比较优势的互利合作，而非零和博弈。中美经贸关系就很典型。1979年中美建交时两国贸易额不足25亿美元，2024年已超过6880亿美元。即使是在美国单边主义政策的干扰下，中美贸易额在2024年仍实现3.7%的增长。这完全是市场作用的结果，体现了两国经贸关系深度交融、高度互补的本质——中国制造业为美国消费者提供高性价比商品，为美国运输、批发、零售和电商行业创造大量就业等。中方从不刻意追求顺差，美方从中美贸易中获利丰厚，在华美国企业的出口被计入中方顺差，美在服务贸易中也保持着巨额顺差。

与中国同行，就是与机遇同行。中国美国商会近期发布的《中国商务环境调查报告》显示，48%的受访企业将中国列为全球前三大投资目的地之一，53%的受访企业预计2025年将增加在华投资。从苹果公司到特斯拉超级工厂，从高通芯片到联邦快递，产业要素的跨洋重组催生出多个创新增长极。在近日举行的中国高层发展论坛2025年年会上，80多位跨国公司代表出席，其中美企数量最多，充分展现了经营主体的理性选择。美中贸易全国委员会会长谭森表示，中国已经成长为全球第二大消费市场，这为跨国经营者投资兴业提供了十分广阔的商机。“两国工商界应该多见面、多交流、多合作”“贸易往来是美中关系的有力支撑”……推动中美经贸关系行稳致远是两国工商界人士的广泛共识。进一步加强对话沟通，妥善管控分歧，发掘经贸合作潜力，才是中美经贸关系持续发展向好的长久之策。

当前全球经济复苏乏力，更需要大国担当。世界头号经济体，整天把吃亏挂在嘴上，未免小家子气。中美经贸关系的良性互动和发展态势事关世界繁荣稳定，对全球经济格局影响深远。历史和现实都已证明，中美找到共同点至关重要，中美合作红利全球共享，开放的市场和畅通的贸易能够助推全球产业链供应链的稳定运行。合作中当然会有竞争，中国从不回避、不惧怕竞争，但竞争要基于国际经贸规则。贸易战没有赢家，保护主义不是出路。2018年如此，如今美国滥用“对等关税”也将重蹈覆辙，终将让美国陷入自我反噬的恶性循环。

世界各国经济相互依存、相互联系。中国需要美国，美国也需要中国。双方应加强沟通，畅通对话渠道，遵循市场规律，共同维护公平竞争的国际经贸秩序，为世界经济注入亟需的确定性。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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