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国务院关税税则委员会——

对原产于美国的所有进口商品加征关税

2025年04月05日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月4日电  国务院关税税则委员会4日发布公告称，经国务院批准，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品加征关税。

　　公告称，2025年4月2日，美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”。美方做法不符合国际贸易规则，严重损害中方的正当合法权益，是典型的单边霸凌做法。

　　根据《中华人民共和国关税法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会公布公告，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。2025年4月10日12时01分之前，货物已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的，不加征此次加征的关税。

　　中方敦促美方立即取消单边关税措施，以平等、尊重、互惠的方式，通过磋商解决贸易分歧。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月05日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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