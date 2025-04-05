人民网伦敦4月3日电 （徐量）以“三湘四水·相约湖南”为主题的湖南文化旅游推介会于4月3日在英国伦敦举行。此次活动由湖南省文化和旅游厅主办，旨在进一步加强湖南与英国在文化旅游领域的交流与合作，展示湖南独特的文化魅力和丰富的旅游资源。

推介会在极具湖南地方特色的常德丝弦表演《相约湖南》中拉开序幕。湖南省文化和旅游厅一级巡视员欧阳斌主持会议，并对与会嘉宾表示热烈欢迎。

湖南省省长毛伟明在致辞中表示，湖南历史文化悠久，山水风光秀美，近年来湖南不断加大国际文旅合作力度，欢迎更多英国游客到湖南体验别具一格的湖湘文化。

湖南省省长毛伟明发表致辞。杨浩鹏摄

中国驻英国大使郑泽光在发言中表示，湖南正致力于打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地，湖南的发展是中国高质量发展的一个缩影。欢迎英各界积极加强同湖南经贸、科技、教育、文化、旅游等各方面互利合作。长沙和伦敦之间已开通直航，长沙、张家界口岸已适用240小时过境免签政策，中国驻英国使馆也将为英国民众办理赴华签证提供最大便利。希望中英各界有识之士以此次湖南省代表团访问英国为契机，共同努力造福中英两国人民，推动中英关系实现健康稳定发展。

中国驻英国大使郑泽光发表致辞。杨浩鹏摄

英国国家旅游局旅游事务主管瑞秋·法英顿也在致辞中表示，湖南丰富的旅游资源对英国游客极具吸引力，希望通过此次推介会推动双方在文旅领域的深入合作。

英国国家旅游局旅游事务主管瑞秋·法英顿发表致辞。杨浩鹏摄

在分享环节，西英格兰旅游局局长凯萨琳·戴维斯分享了去年湖南之行的感受，并探讨了西英格兰与湖南在文化和旅游方面的合作可能性。此外，布里斯托热气球节主席本·哈迪也分享了其与湖南合作的经验，并表示希望未来能有更多机会推动双边合作。

西英格兰旅游局局长凯萨琳·戴维斯分享湖南之行的感受。杨浩鹏摄

会议最后设置问答互动环节，与会者们深入交流。同时，现场特别设置了湖南省文化展示台，50幅风景照展示湖南各地人文自然风光，多位非物质文化遗产传承人亲临现场，带来湘潭皮影戏表演、精美的湘绣产品、张家界的手工文创以及“泥人刘”茶具套装，让大家近距离感受湖南深厚的文化底蕴与独特魅力。

湘潭纸影传承人吴渊指导英国来宾体验纸影戏。杨浩鹏摄

(责编：王禹蘅、杨牧)