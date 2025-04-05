新华社北京4月4日电 题：破坏规则 伤人伤己——美国“对等关税”招致全球谴责

新华社记者张毅荣

美东时间4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。美方做法立即招致全球谴责，多个美国贸易伙伴表达强烈不满和明确反对，表示将采取措施加以反制。

多国政要和学者表示，美方做法背离以规则为基础的全球贸易体系，罔顾多年来多边贸易谈判达成的利益平衡结果，也无视美方长期从国际贸易中大量获利的事实，严重损害包括美国消费者在内的多方正当合法权益，是伤人伤己的单边霸凌做法。

破坏规则 无异于经济“大规模杀伤性武器”

美国所谓“对等关税”，是指对进口商品征收的关税水平与贸易伙伴对美国商品征收的关税税率相当。这一所谓“公平”主张具有欺骗性与迷惑性，实质上有违世贸组织最惠国待遇原则，其差别化税率违反世贸组织成员之间互不歧视的承诺。

美国政府“对等关税”政策一出，立即招致不少美国盟友和贸易伙伴强烈批评和不满。它们认为，美方此举是对国际贸易规则的严重破坏，非但无助于解决其自身问题，反而将拖累全球经济增长。

智利总统博里奇2日表示，美国政府这一单边主义行为将包括世贸组织框架在内的所有原则都抛在一边，是在拥抱“强权即公理”的理念。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯3日批评美国关税政策没有逻辑依据，违背澳美两国伙伴关系基础，直言“这不是朋友的行为”。

哥伦比亚总统佩特罗表示，美国政府认为通过广泛加征关税可以增加本国生产、财富和就业，这可能是“巨大的错误”。

斯洛伐克总理菲佐表示，美“对等关税”将严重冲击斯洛伐克汽车制造、制药和半导体等支柱性产业，所有欧盟成员国都将因美关税而加重负担。

欧洲央行行长拉加德2日警告，“对等关税”将对全球经济产生负面影响，对欧洲经济同样会造成冲击，欧盟在多个领域正减少对美国的依赖。

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒3日发表声明，批评美国“对等关税”政策彻底背离以规则为基础的全球贸易体系，也背离了全球价值创造、经济增长的基础。

以色列制造商协会3日在一份声明中批评美“对等关税”政策是“两国贸易和投资关系的倒退”。声明说，此举可能损害以色列经济稳定，阻碍外国对以经济投资，削弱以企业在美国市场的竞争力。

南非约翰内斯堡大学高级研究员布萨尼·恩格卡韦尼说，美关税政策无法解决其经济过度金融化、社会不平等加剧等问题，破坏全球价值链，无异于经济“大规模杀伤性武器”。

中国商务部表示，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”，中方对此坚决反对，并将坚决采取反制措施维护自身权益。历史证明，提高关税解决不了美国自身问题，既损害美国自身利益，也危及全球经济发展和产供链稳定。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方立即取消单边关税措施，与贸易伙伴通过平等对话妥善解决分歧。

伤人伤己 “不会让美国再次伟大”

“对等关税”行政令签署后，美国纽约股市遭遇暴跌行情。道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数3日分别下跌3.98%、4.84%和5.97%，均创下近年来最大单日跌幅。

分析人士指出，“对等关税”将对美国经济、产业和民众利益造成多重反噬，不仅将降低企业创新力，削弱其国际竞争力，美国消费者还将首当其冲为其负面影响埋单。

美国俄勒冈州中国理事会荣誉主席蓝进对新华社记者表示，“对等关税”是美国贸易政策的重大误判，不仅将对俄勒冈州就业造成巨大影响，该州小麦种植区也将深受其害。此外，加征关税带来的进口成本上升还将推高美国进口商品物价，加剧通货膨胀，影响消费者购买力。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，“对等关税”将使美国通胀率上升1.5个百分点。他表示，“对等关税”做法极端，执行后美国很难避免经济衰退，而全球经济增长将至少放缓1个百分点。

马里兰大学国际和安全研究中心研究员克莱·拉姆齐表示，美国意图用“对等关税”等做法占据谈判优势地位，迫使其他贸易伙伴作出让步。这种做法将让美国社会多数阶层承受“巨大代价”。

克罗地亚利贝尔塔斯国际大学教授卢卡·布尔基奇表示，美“对等关税”政策将使出口到美国的商品成本和价格大幅上涨，加剧通胀。美国中产阶级、蓝领阶层都将受到较大影响，美国政府的“关税战”并不会让美国再次伟大。

加拿大独立企业联合会最新调查数据显示，加拿大许多中小企业正在减少对美投资，转向本地供应商和市场，推广“加拿大制造”，以降低经营风险。数据显示，33%的受访加拿大企业打算在未来六个月内减少在美投资。

“采取一切必要措施” 美恐招致各方反制

面对美国不断升级的保护主义举措，多国政府立即作出反应，制定应对措施。多个美国贸易伙伴表示将采取措施加以反制。

欧盟委员会主席冯德莱恩3日在声明中表示，美国“对等关税”政策与美方想要达成的目标背道而驰，将对全球经济造成“沉重一击”，损害全球消费者利益并引发保护主义进一步抬头，欧盟方面将采取反制措施。

加拿大总理卡尼2日表示，加拿大将采取反制措施应对美国“对等关税”政策。

巴西国会2日通过一项经济对等法案，授权政府采取措施应对美方贸易壁垒。巴西外交部发表声明说，巴西将评估所有可能的行动，确保双边贸易的“对等性”，包括诉诸世贸组织。

日本内阁官房长官林芳正3日表示，日本将举政府之力，采取一切必要措施应对“对等关税”。日本经济产业大臣武藤容治表示，经济产业省即日起成立对策本部，在掌握“对等关税”对日本国内产业影响的基础上，与相关部门合作采取一切必要措施。

韩国代总统、国务总理韩德洙3日紧急召开经济安全战略特别工作组会议，商讨应对美国“对等关税”的措施。他表示：“全球‘关税战’已迫在眉睫，形势极其严峻，韩国政府将尽全力突破贸易困局。”

捷克工业和贸易部长卢卡斯·弗尔切克2日表示，欧盟与美国之间拥有规模巨大的贸易往来，贸易战对任何一方都没有好处。“在欧盟层面，我们已经准备了一揽子首批反制措施，总额超过200亿欧元。”

德国总理朔尔茨此前批评美国加征关税破坏全球自由贸易，并强调欧盟将继续果断应对。他说，美方不断加征关税将加剧全球不确定性，加深世界经济分裂。

英国舆观调查公司1日公布的一项调查显示，超过六成德国、法国、西班牙、丹麦、瑞典和意大利民众支持对美国进口产品实施反制措施。丹麦受访者的支持率最高，为79%。

(责编：袁勃、赵欣悦)