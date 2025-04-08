扩大开放之门 共享市场机遇

首批坦桑尼亚蜂蜜输华启运仪式2024年12月底在达累斯萨拉姆举行。图为启运仪式上展示的蜂蜜产品。

东非商贸物流中心供图

卢旺达是首个向中国出口干辣椒的非洲国家，受惠于非洲农产品输华“绿色通道”等举措和零关税政策，卢旺达干辣椒已实现稳定对华出口。图为卢旺达首都基加利的农户在晾晒辣椒。

新华社记者 吉 莉摄

在马达加斯加首都塔那那利佛，当地工人正在包装即将出口中国的羊肉。

西塔卡·拉乔纳里松摄（新华社发）

2024年9月，第二十一届中国—东盟博览会在广西壮族自治区南宁市开幕。图为尼泊尔展商推介檀香产品。

朱小明摄（影像中国）

老挝员工在万象制胶厂生产线工作。

本报记者 孙广勇摄

近年来，中国逐步扩大对最不发达国家单边开放。2024年12月1日起，中国给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。老挝天然橡胶、坦桑尼亚蜂蜜、马达加斯加羊肉等一大批来自这些国家的优质产品加速对接中国市场需求，为中国提供更多优质原材料和多样化商品，也推动了相关国家产业发展和民生改善。

老挝天然橡胶

“希望我们的优质橡胶能更多地出口到中国”

本报记者 孙广勇

清晨，阳光照射在老挝磨丁站的站台上。一列满载天然橡胶的火车缓缓启动，穿过中老铁路友谊隧道，驶向中国境内。

天然橡胶是老挝主要的经济作物，也是目前许多老挝种植户的重要收入来源之一。2024年12月1日起，中国给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，老挝橡胶企业也迎来更大发展机遇。

“此前，按照中国—东盟自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），老挝天然橡胶对华出口需缴纳20%的最惠国税率关税。中国对原产于老挝的天然橡胶等产品实施零关税政策以后，降低了老挝橡胶出口成本，进一步推动了老挝橡胶产品对华出口。”老挝农林农村发展研究院橡胶中心主任松本·赛雅翁表示。

从老挝首都万象出发，沿着北部山区公路行驶，山林中不时可见一片片橡胶树林。行驶近百公里后，记者来到位于万象省新河县新河村的万象制胶厂。该厂占地面积约10公顷，于2024年8月正式投产，第一期年产橡胶3万吨，是老挝设备最齐全、工艺最先进、产能最大的制胶厂。

“如今，我们生产的橡胶在中国销路很好。以前我们有4个仓库存放产品，现在成本下降后，产品周转更快，只要一个仓库就够了，这也减少了大量储存货物的风险。”万象制胶厂生产车间技术主管通玛尼说。

村民苯米家中种植了约1000棵橡胶树，割的橡胶卖给万象制胶厂，一年可以挣近9000万老挝基普（1元人民币约合2900老挝基普）。“许多人家里都置办了电视、冰箱和音响，摩托车也有好几辆，大家的生活越来越好了。希望我们的优质橡胶能更多地出口到中国。”苯米说。

自2021年12月中老铁路开通以来，中老跨境货物列车每日开行数量由开通初期的2列增加到目前的18列，列车牵引吨数由2000吨增至2500吨，老挝万象至云南昆明间物流成本较中老铁路开通前下降40％至50%。便利的交通运输条件、优惠的关税政策叠加贸易手续进一步简化等措施，助力老挝橡胶等特色产品对中国的出口量持续增长。中国海关总署数据显示，2024年1到11月中国自老挝进口天然橡胶28.74万吨，同比增长32.8%。

在老挝从事橡胶产业的万象农业发展集团有限责任公司副总经理杨熙告诉记者，该公司在老挝6个省有3个制胶厂、21个橡胶示范种植基地，年加工产能达10万吨，累计带动当地就业超过10万人，帮助当地农民稳定增收。“中国给予老挝橡胶零关税待遇，将进一步推动老挝橡胶产业发展，促进老挝经济社会发展和当地居民增收。”

“长期来看，中国的零关税政策将助力老挝经济结构转型升级，同时为中国相关下游产业提供更优质、更经济的原料选择，推动合作共赢。除了天然橡胶，老挝还将积极推动大米、水果和咖啡等出口中国，并同中国在农牧业、跨境电商等领域深化合作。”老挝农林部部长林康·端沙万说。

坦桑尼亚蜂蜜

“让中国消费者品尝来自坦桑尼亚的‘甜蜜’”

本报记者 戴楷然

“那是难忘的一天。我们第一次将公司生产的蜂蜜运往中国，每个员工都很振奋。”回忆起去年岁末首批坦桑尼亚蜂蜜输华启运时的情景，坦桑尼亚未来企业发展公司负责人姆波内拉记忆犹新。他表示，得益于中国的零关税政策和农产品输华“绿色通道”等举措，坦桑尼亚蜂蜜进入中国市场更加便利，可以“让中国消费者品尝来自坦桑尼亚的‘甜蜜’”。

2024年12月底，首批坦桑尼亚输华蜂蜜从该国最大城市达累斯萨拉姆启运。这批蜂蜜重约10吨，享受中方给予的零关税待遇，由坦桑尼亚东非商贸物流中心负责采购，通过山东威海华坦供应链有限公司运输至中国。据东非商贸物流中心总经理王香宇介绍，首批对华出口的蜂蜜中约有1吨来自未来企业发展公司。

未来企业发展公司位于达累斯萨拉姆以北约18公里的戈巴地区，主要从事蜂产品的生产、加工、包装和销售等。走进蜂蜜加工厂，几名员工正在给蜂蜜装瓶。姆波内拉的大学专业是蜜蜂饲养与管理，毕业后他和朋友一起成立了这家公司。目前，该公司已与当地20多个蜂农建立了合作关系，蜂蜜年产量约10吨。除蜂蜜外，公司还生产蜂花粉、蜂蜡等产品。

养蜂业是坦桑尼亚的重要产业之一，全国从业者约200万人。“坦桑尼亚超过90%的养蜂活动在森林保护区内进行，生产的蜂蜜属于有机食品。这是坦桑尼亚蜂蜜的独特优势。”姆波内拉介绍。

2024年11月，未来企业发展公司参加了第七届进博会，在坦桑尼亚国家馆内展示蜂花粉、纯天然蜂蜜、小包装蜂蜜等产品。进博会举办前夕，中国海关总署发布关于进口坦桑尼亚蜂蜜检验检疫要求的公告，允许符合相关要求的坦桑尼亚蜂蜜进口。听到这个消息，姆波内拉很高兴，“中国市场对蜂蜜的年需求量很大，如果我们的蜂蜜能进入中国市场，销量一定会大幅提升。”

参加进博会的经历，让姆波内拉感受到中国市场的巨大潜力，回到坦桑尼亚后，他的公司开始和东非商贸物流中心合作，将蜂蜜销往中国。

为了更契合中国市场的需求，姆波内拉的团队下了不少功夫。以包装方式为例，坦桑尼亚消费者喜欢瓶装蜂蜜，而许多中国消费者更喜欢条形小包装蜂蜜，食用起来更加方便。为此，他们特地从中国引进了小包装蜂蜜加工设备，在提升蜂蜜包装质量的同时，让产品更加符合中国消费者的习惯。

眼下，东非商贸物流中心正与坦桑尼亚蜂蜜经销商协调，推动第二批坦桑尼亚蜂蜜对华出口。“随着蜂蜜出口量的提高，越来越多坦桑尼亚蜂农过上了好日子。”姆波内拉说，他正在寻找更多当地蜂农合作伙伴，希望将更多优质蜂蜜出口到中国市场，让坦桑尼亚蜂农共享中国市场的增长红利。

马达加斯加羊肉

“帮助我们实现了稳定增收”

本报记者 邹 松

马达加斯加是较早享受对华出口零关税优惠政策的非洲国家之一。2023年12月，中国对原产于马达加斯加的98%税目产品实施零关税，该国羊肉产品出口也因此获益。2024年9月，首批900余公斤产自马达加斯加的冷冻羊肉运抵湖南红星进口肉类指定查验场。这是中国首次从非洲进口羊肉产品。

马达加斯加总统拉乔利纳表示，零关税政策极大地鼓励了马达加斯加对华出口积极性，为该国经济发展注入强劲动力。

位于印度洋的马达加斯加岛气候温暖、降水充沛、土地肥沃，为该国天然牧场出产优质草饲羊肉提供了良好条件。此前受制于生产方式和销售渠道等因素，当地牧户大多从事小规模、零散的畜牧养殖。小羊长得慢、老羊卖不出，羊甚至成了牧户的“不动产”。

随着中国对马达加斯加实施的零关税政策落地，两国持续深化现代农牧业技术合作，帮助马达加斯加提升出口产品品质并达到输华标准。

“我们引入中国现代畜牧业经验，通过改良牧草品种、科学繁育种羊、建立合作社、完善加工物流体系等，推动当地畜牧业可持续发展。”中马牧业有限公司执行总裁张婷介绍，目前公司在马达加斯加运营17万亩改良草场、两个育肥点和4个合作育肥场。

合作的过程也是建立信任的过程。“在马达加斯加农业和畜牧业部以及地方农技人员的帮助下，我们与当地农户面对面交流建立合作社的好处。慢慢地，越来越多的农户加入到合作社中。”张婷说。

牧民伊萨拉是加入合作社的农户之一，他最近计划进一步扩大羊圈，“我家羊的存栏量从20多只增加到50只左右，收入也增长了1倍多。”

亨特索阿经营的育肥加工厂在马达加斯加西南部的图利亚拉地区首屈一指。自2023年与中马牧业合作以来，亨特索阿已从初级农产品供应商升级为全产业链合作伙伴，通过“企业+合作社+农户”模式，实现热带牧草试点种植、活羊短期优饲、物流运输等环节的深度整合。“中方合作伙伴在各环节的支持帮助我们实现了稳定增收。”亨特索阿说。

“中国巨大的市场潜力和对外开放政策有助于马达加斯加的优质羊肉出口，将帮助牧户脱贫增收。”马达加斯加农业和畜牧业部农业和畜牧业总司长米歇尔·阿农德拉卡表示，相较于初级农产品出口，加工制品出口能够增加产品附加值，创造更多外汇收入。马达加斯加希望进一步加强与中国在农业等领域合作，创造更多就业机会，切实增进人民福祉。

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)