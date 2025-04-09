人民网曼谷4月8日电（记者简承渊）当地时间4月7日晚，中国众信旅游集团携手泰国国家旅游局在曼谷举办“重逢微笑泰国”主题活动，欢迎来自中国北方省份的旅业代表团，推介泰国旅游资源。

中泰两国旅业代表合影。主办方供图

代表团由中国北方省份的406家旅业机构的代表共406人组成，将在泰国举行为期一周的考察和体验。中泰双方旅游机构举办此次活动旨在通过推介专为各类目标群体量身打造的旅游套餐，推动旅游销售。

众信旅游集团全景旅游副总经理苏杰致辞中表示，作为中国东南亚出境游领军企业，众信旅游有责任为国内消费者呈现真实的目的地资讯，本次活动通过邀请400位中国北方旅业精英、网络达人相聚曼谷，通过体验全新产品独家尼莫岛浮潜与纯正泰式美食等5大内容，感受泰国民俗表演、经典泰拳、动感歌舞等精彩节目。

众信旅游集团全景旅游副总经理苏杰致辞。人民网记者 简承渊摄

泰国国家旅游局副局长帕塔拉阿侬在当晚活动上表示，泰国全年都为游客准备了丰富多样的旅游产品与活动，并配套推出一系列便利措施，旨在提升游客的旅游体验。尤其是在2025年，恰逢泰中建交50周年的重要时刻，泰国政府高度重视促进双向旅游，希望通过文化与旅游的交流深化两国关系。

泰国国家旅游局副局长帕塔拉阿侬致辞。人民网记者 简承渊摄

中国北方地区是泰国旅游市场中的高潜力区域，主要包括北京、天津、陕西、河南、河北、山东等城市。来自这些地区的游客普遍具有较高消费能力，热衷出境游，并可为泰国旅游产业带来显著的经济效益。数据显示，该区域的游客平均每次旅行的旅游消费高达10000元至12000元人民币，充分体现出其强大的购买力和对泰国旅游业的重要价值。

本次考察活动得到了中国多家领先旅游企业的大力支持与合作，不仅有助于扩大泰国旅游在中国市场的曝光率，也为推动更多中国游客赴泰旅游创造了有利条件。

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