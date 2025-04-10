在国际形势日趋复杂的当下，中国一如既往扎根周边、贡献周边，致力于推动构建周边命运共同体，携手周边国家实现共同发展，为动荡不安的世界注入了正能量

4月8日至9日，中央周边工作会议在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，系统总结新时代以来中国周边工作的成就和经验，科学分析形势，明确了今后一个时期周边工作的目标任务和思路举措，强调要聚焦构建周边命运共同体，努力开创周边工作新局面。在国际形势日趋复杂的当下，中国一如既往扎根周边、贡献周边，致力于推动构建周边命运共同体，携手周边国家实现共同发展，为动荡不安的世界注入了正能量。

中国幅员辽阔、边界线长，周边是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。中共十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国提出亲诚惠容周边外交理念，倡导推动构建周边命运共同体，以元首外交为引领，同周边国家深化全方位合作、加强各领域交流、共同维护和平稳定，形成务实高效的周边工作框架，推动周边工作取得历史性成就、发生历史性变革。如今，中国已同周边17国达成构建命运共同体共识，同周边25国签署共建“一带一路”合作协议，成为18国的最大贸易伙伴，在中南半岛和中亚地区形成命运共同体“两大集群”。中国同周边国家政治互信与利益融合不断深化，亲诚惠容周边外交理念的吸引力、感召力、影响力日益增强，和平、合作、开放、包容的亚洲价值观认同度持续提升。

中国始终将自身发展同周边各国人民过上美好生活的愿望、同地区发展前景对接起来，让中国高质量发展与良好周边环境相互促进、相得益彰。共建“一带一路”始于周边、惠及周边，促进中国与周边国家发展繁荣。“钢铁驼队”联通11个亚洲国家的100余个城市，中老铁路、雅万高铁的正式通车让地区国家圆了“铁路梦”“高铁梦”，中国—中亚天然气管道、中巴经济走廊、中马“两国双园”等一大批项目有力促进地区经济发展、民生改善。中国主张开放的区域主义，在相互尊重、互利共赢的基础上共享发展机遇。作为周边国家主要贸易伙伴和重要投资来源地，中国与地区国家达成《区域全面经济伙伴关系协定》，中国—东盟自贸区3.0版升级议定书有望年内签署，不断以自身高质量发展和高水平开放为周边国家带来持久红利，让中国式现代化更多惠及周边。

当前中国同周边关系处于近代以来最好的时期，同时也进入周边格局和世界变局深度联动的重要阶段。全球南方群体性崛起，成为推动多极化发展的重要力量。中国周边是全球南方国家集中的地区，中国不断创新区域合作机制，为地区团结、开放和进步提供新助力。积极推动上海合作组织、东亚合作、亚太经合组织、亚信等框架下合作，主动发起中国—中亚峰会、澜沧江—湄公河合作，举办亚洲文明对话大会，搭建多层次、跨领域合作平台，携手周边国家践行真正的多边主义。在气候变化、网络安全、可持续发展等全球性问题上，中国与周边国家密切沟通、加强合作，为推动全球治理体系改革贡献“亚洲力量”。

“家和万事兴”。中国将高举人类命运共同体旗帜，以建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”为共同愿景，以睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共为理念方针，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观为基本遵循，以高质量共建“一带一路”为主要平台，以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式为战略支撑，携手周边国家共创美好未来，给世界注入更多稳定、带来更多希望。

《 人民日报 》（ 2025年04月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)