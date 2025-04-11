“滥施关税后，物价将会上涨到何种程度？”不少美国媒体发出了这样的疑问。面对可能面临的涨价、供应短缺，美国消费者忧心忡忡，甚至开始囤积物资。美方采取的经济极端主义做法，不仅违背经济规律，人为切断历经数十年形成的成熟的全球产业链供应链，干扰各国经济发展，更将严重损害包括美国民众在内的各国人民福祉。

全球产业链供应链的形成和发展，是生产要素在全球市场配置效率最大化的自然结果。中美两国经济发展阶段不同，产业、劳动力、资源禀赋不同，决定了双方产业结构互补、资源配置互补、市场辐射互补，形成了你中有我、我中有你的产业链供应链分工合作，这是数十年市场竞争淬炼出的效率最优解。

中方近日发布的《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书以大量事实表明，中美经贸合作促进了美国产业升级，给美国消费者带来了实实在在的好处。美国从中国进口大量消费品、中间品和资本品，支持了美国制造业产业链供应链的发展，丰富了美国消费者选择，降低了生活成本，提高了美国民众特别是中低收入群体实际购买力。在与中国经贸合作中，美国跨国公司通过整合两国要素优势提升了国际竞争力。中国承接了美国企业的部分生产环节，使得美国能够将资金等要素资源投入创新和管理环节，集中力量发展高端制造业和现代服务业，带动产业向高附加值、高技术含量领域升级，降低了美国国内能源资源消耗和环境保护的压力。

中美产业链供应链合作不是“谁依赖谁”的零和博弈，而是互利共赢的双向选择。2024年中美双边货物贸易额达6882.8亿美元，同比增长3.7%。中国美国商会发布的报告显示，53%的受访企业预计2025年将增加在华投资。2024年进博会上美国企业参展总面积最大、链博会上参展美国企业数量在境外参展商中居于首位；苹果公司的200家主要供应商中有超过80%在中国生产；亚马逊第三方卖家依托中国供应链维持价格竞争力……中美产业链供应链合作始终指向效率逻辑，为各利益相关方提供了广泛的机会，带动相关国家原材料出口、中间品生产、服务业发展，提升了全球价值链效率与效益。

美“关税讹诈”严重扰乱全球产业链供应链稳定，扭曲全球市场资源配置，损人不利己。美国政府试图通过关税迫使制造业回流，但事实上，关税将通过产业链供应链逐级传导，加剧供应链断裂与产业空心化风险，不仅难以达到重振制造业的目的，反而将削弱其产业基础。德国机械设备制造业联合会发出警告，美国政府施加的广泛惩罚性关税将在大西洋两岸造成严重损害，不仅无法解决双边贸易问题，反而会引发一场互设壁垒的升级对抗，受损的不仅是欧洲企业的出口利益，也将严重阻碍美国自身产业的转型升级。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫认为，美国针对全球贸易体系的激进政策正在破坏美国主导建立的开放贸易体系，将令美国经济付出惨痛且深远的代价。

历史和现实表明，以规则为基础的多边贸易体制符合各国共同利益，单边主义、保护主义破坏全球产业链、供应链和价值链，威胁世界经济稳定和发展。面对全球经济增长乏力等共同挑战，中美作为全球前两大经济体，尤其需要视对方的发展为机遇而非挑战，把对方当作伙伴而非对手，为维护全球产业链供应链稳定担起大国责任，让全球产业链供应链更具韧性、更有效率、更富活力，为世界经济发展注入确定性。

《 人民日报 》（ 2025年04月11日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)