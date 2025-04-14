人民网记者 盛楚宜 张文捷

应越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强邀请，中共中央总书记、国家主席习近平于4月14日至15日对越南进行国事访问。

刚刚，习近平主席乘坐的专机已经抵达了越南河内内排国际机场。在机场，中越各界代表挥舞旗帜热情迎接。越方在机场安排精彩表演，热烈欢迎习近平主席。

(责编：崔译戈、杨牧)