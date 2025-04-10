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中美经贸关系互利共赢的本质不容歪曲（钟声）

2025年04月10日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月9日，中国国务院新闻办公室发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，澄清中美经贸关系事实，系统阐释中方对相关问题的政策立场。白皮书以大量事实表明，中美经贸关系的本质是互利共赢。美方一而再、再而三推出单边关税措施，损害双边经贸关系发展，损人不利己。

　　中美经贸关系是经济规律作用的结果，具有强大内生动力。国与国通过基于比较优势的商品交换，实现自身价值，满足彼此需要，实现共同发展，这是国际贸易关系的基本原理。中美两国建交以来，双边贸易额从1979年的不足25亿美元跃升至2024年的近6883亿美元。中美双边贸易额大幅增长，是因为两国在自然禀赋、人力资源、市场、资金、技术等领域具有很强的互补性，形成了深度交融的经贸联系，根本不存在美方所谓的对华贸易让美国“吃亏”一说。

　　中美经贸合作为双方带来的经济利益巨大，美国的受益程度丝毫不低于中国。统计数据显示，2024年美国出口中51.7%的大豆、29.7%的棉花、17.2%的集成电路、10.7%的煤、10.0%的石油气、9.4%的医疗器械、8.3%的载人机动车都销往中国；2022年，美国对华出口在美创造了93.1万个就业岗位；2022年美国在华企业（拥有多数股权且资产、销售或净收入2500万美元以上）共1961家，总销售额4905.2亿美元。美国从中国进口大量消费品、中间品和资本品，支持了美国制造业供应链和产业链的发展，丰富了美国消费者选择，降低了生活成本，提高了美国民众特别是中低收入群体实际购买力。

　　美方盯着货物贸易逆差大做文章，扭曲了中美经贸关系的真实图景。中美货物贸易差额既是美国经济结构性问题的必然结果，也是由两国比较优势和国际分工格局决定的，还与统计方法有关。中国从不刻意追求贸易顺差，实际上近年来正多措并举，积极扩大进口，把中国超大规模市场打造成为世界共享大市场。中国在很多加工制成品出口中获得的增加值，仅占商品总价值的一小部分。如果以贸易增加值方法核算，美国对华逆差将大幅下降。客观认识和评价双边贸易是否平衡，需要全面深入考察，不能只看货物贸易差额。2023年美国对华服务贸易顺差为265.7亿美元，美国在服务贸易方面占有显著优势。2022年美资企业在华销售额远高于中资企业在美786.4亿美元的销售额，差额高达4118.8亿美元，美国企业跨国经营优势更为突出。综合考虑货物贸易、服务贸易和本国企业在对方国家分支机构的本地销售额三项因素，中美双方经贸往来获益大致平衡。

　　美国单边主义、保护主义不断抬头，一再对华推出单边关税措施，严重干扰两国正常合作。仔细复盘，美方究竟从这些年的关税战、贸易战中得到了什么？整体贸易逆差是扩大了，还是缩小了？制造业的竞争力是上升了，还是下降了？通胀是好转了，还是恶化了？民众的生活是变好了，还是变糟了？美方应该很清楚答案。如今，美方推出的新一轮所谓“对等关税”势必进一步加重美国民众生活负担，损害美国产业发展前景。连日来，美国多地爆发反对所谓“对等关税”计划的抗议活动，市场机构纷纷下调对美国今年经济增长预期。美国彼得森国际经济研究所的数据显示，90%以上的关税成本将转嫁至美国进口商、下游企业和最终消费者。美方不应置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战。

　　贸易战没有赢家，中方不愿打贸易战，但中国政府绝不会坐视中国人民的正当权益被损害和剥夺，必将继续对美方经济霸凌行径采取有力反制措施。中方始终认为，中美双方在经贸合作中出现分歧和摩擦是正常的，关键要尊重彼此核心利益和重大关切，通过平等对话妥善解决分歧。美方应与中方相向而行，立即取消单边关税措施，加强对话、管控分歧、促进合作，共同推进中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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