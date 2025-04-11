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美方滥施关税持续招致国际社会强烈批评——

“坚决反对单边主义、保护主义，共同维护多边贸易体制”（国际视点）

2025年04月11日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税。美方做法严重违反世界贸易组织规则，给全球经济秩序稳定带来冲击，带有明显霸道霸凌色彩，必然遭到国际社会普遍反对。多国人士纷纷表示，美方之举不仅无法“让美国再次伟大”，反而将加大美国经济衰退风险。国际社会坚决反对单边主义、保护主义，共同维护多边贸易体制，这符合各国人民的共同利益。

　　“美国关税政策无视经济基本面，具有危险性和破坏性”

　　近日，美国各界人士纷纷站出来表达不满和反对，认为美国滥施关税，将严重损害美国消费者和美国企业利益。许多美国民众涌向杂货店、汽车经销店、购物中心和大型折扣连锁店，想方设法抢在关税政策落地前购置所需物品，不少人对未来生活成本上涨表示担忧。

　　美国皮尤研究中心全球经济态度调查项目主任斯托克斯表示，美国关税政策直接影响到本国通货膨胀，还将使美国制造业的采购变得复杂、成本上升，加剧美国经济衰退风险。皮尤研究中心的最新民意调查显示，大多数受访者认为美国的关税政策将对本国经济产生负面影响，2/3受访者认为美国物价将因关税政策走高。

　　美国有线电视新闻网的报道说，“美国关税政策无视经济基本面，具有危险性和破坏性”，美国人即将感受到真正的经济痛苦。

　　《今日美国报》报道说，关税政策让更多就业岗位回流美国的预期几乎难以实现。无论关税情况如何，亚洲地区形成的庞大而精密的制造业生产供应链不可替代，成本优势十分显著，将生产转移到美国在经济学上几乎没有意义。

　　曾在美国白宫国家经济委员会工作的亚历克斯·雅克兹认为，从事进口贸易的小企业将率先感到痛苦，更广泛的经济后果也将随之而来。人们将看到美国劳动力市场受到拖累，通胀压力加剧，最终国内生产总值出现下降。在美国新泽西州经营一家家庭式汽车修理店的布赖恩·齐利托说，包括电池等在内的很多汽车零部件需要进口，关税可能会影响自己和客户。“这是我们不想看到的，所有人都要花更多钱。这不是什么好事，没人从中受益。”

　　美国哈佛大学经济学教授萨默斯表示，美国的关税措施可能导致约200万美国人失业，每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。目前美国可能正朝着经济衰退的方向发展，美国政府明智的做法是“撤回已经宣布的政策”。美国外交关系协会会长弗罗曼强调说：“你不能用行政命令推翻经济规律，就像你无法推翻万有引力定律一样。”

　　“美国发动贸易战将损害世界经济，并可能引发美国通胀加剧和经济衰退”

　　加拿大财政部4月8日宣布，对美国汽车对等征收25%关税措施将于美国东部时间9日0时1分生效。9日，欧盟成员国投票通过首轮对美关税反制措施，将对一系列美国产品征收税率高达25%的关税。欧盟委员会发表公报说，近期美国政府加征关税措施缺乏正当依据，不仅损害欧美双方经济利益，也给全球经济稳定带来不利影响。欧盟始终主张通过对话协商解决分歧，推动实现公平、平衡和互利的解决方案。

　　欧盟委员会分管经济事务的执行副主席东布罗夫斯基斯说，美国关税政策实质是贸易保护主义，将导致供应链中断，对欧盟和美国的企业产生负面影响。

　　德国副总理兼经济部长哈贝克表示，美国关税政策是“无稽之谈”，“连计算的基础都毫无根据”。面对美方关税措施须“冷静、谨慎”，但也要“明确、坚定地采取行动”。欧盟应进一步加强与南美洲、亚洲等地区的经贸联系。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼认为，美国政府实施的关税政策并非仅仅为了纠正贸易逆差，而是极限施压谈判策略的延续。这种策略存在重大隐患，特别是对经济和企业的投资规划周期而言。“企业需要的是确定性和稳定性，美政府现行政策正在破坏这种稳定性。最终，企业和经济体都将转向那些仍能提供安全性和稳定性的地区。”舒曼说。

　　西班牙首相桑切斯8日表示：“在一个多极化和高度互联的世界，美国发动贸易战将损害世界经济，并可能引发美国通胀加剧和经济衰退。”

　　巴西总统卢拉表示，美国颠覆全球贸易秩序并对他国发号施令的做法行不通，国际经贸关系不能被“玩弄”。美国现行的贸易保护主义政策正在破坏自由贸易和经济全球化，巴西政府将采取一切适当措施保护本国经济。

　　巴西《商业观察报》报道说，“美国滥施关税扰乱国际贸易规则，将危及全球生产链供应链稳定，并将影响美国国际声誉、损害美国利益”。日本《朝日新闻》评论说，美国企图通过“关税战”达成有利于自身的“交易”，只会加剧世界经济的混乱和停滞。

　　“维护现行国际贸易规则的权威性势在必行”

　　世界贸易组织总干事伊维拉认为，美国加征关税或将导致今年全球商品贸易量总体萎缩约1%，给全球贸易和经济增长前景带来巨大影响。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告，在全球经济增长乏力的背景下，美国关税对全球经济前景构成重大风险。

　　英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫8日发表文章说，美国的关税政策十分荒唐。这一政策的基础，是将双边贸易逆差除以双边进口额，隐含的假设是每个国家都应与美国实现贸易平衡。这一简单化的计算方法已成为美国贸易政策的所谓“理论”依据。美国的关税政策是疯狂的。关税并不会消除贸易逆差，贸易保护主义将削弱出口竞争力，美国进口虽会减少，但出口也会同步下滑。最终结果只能是世界变得更加贫穷。德国基尔世界经济研究所指出，由于保护主义通常是“自伤行为”，美国关税政策最大的负面影响很可能反噬美国自身。曾参与全球贸易体系构建的决策者们亲历过“以邻为壑”的保护主义带来的灾难，因此该体系强调非歧视、互惠谈判等。但美国如今却将自身带回近百年前的保护主义状态，并摧毁了其先前努力建立的成果。可以预见，这些关税加上不受控制、充满不确定性的新政策环境，将在当下及未来长期对全球和美国经济造成伤害。

　　比利时《回声报》刊文称，世界贸易组织规则体系具有几大核心价值，包括确保政策可预见性、禁止歧视性关税壁垒、给予欠发达国家差别化待遇等，而美国关税政策正在肆意践踏这些价值，“维护现行国际贸易规则的权威性势在必行”。

　　巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任皮雷斯表示，美国的保护主义措施最终将令其自身逐渐失去竞争优势和国际声誉，“全球南方国家要推动形成更紧密的经济合作机制，以应对挑战。各国要坚决反对单边主义、保护主义，共同维护多边贸易体制”。

　　多米尼加共和国科学院院士克林赫尔表示，在美国保护主义政策面前，不是所有国家都会选择向美方屈服。“国际社会加强合作与团结，全球南方国家应积极拥抱经济全球化趋势、推动贸易关系多元化，这将在很大程度上缓解美国关税政策对全球经济造成的冲击。”

　　“美国正在颠覆现有国际经贸秩序，将美国利益置于国际社会公利之上。”卢旺达资深媒体人和出版人吉拉德·姆班达表示，中国第一时间采取必要反制措施，坚决捍卫自身合法权益和发展利益，捍卫多边主义和经济全球化，美方应该尽快纠正其错误政策。“中国持续推进高水平对外开放，践行并维护多边主义，同各国共同推动全球贸易投资自由化便利化，让更多国家共享中国大市场机遇，这值得各国学习。”

　　（本报记者邹志鹏、李志伟、刘赫、陈一鸣、黄培昭）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月11日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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