——习近平主席对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问，树立了中国同东南亚国家关系史上新的里程碑

新华社北京4月18日电 2025年4月14日至18日，国家主席习近平应邀对越南、马来西亚、柬埔寨三国进行国事访问。行程结束之际，中共中央政治局委员、外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，习近平主席此访是今年元首外访的开篇之作，是中央周边工作会议后采取的一次重大外交行动。在单边主义、强权政治冲击世界的大背景下，此访以命运共同体建设为主线，聚焦睦邻友好、推动互利合作，取得圆满成功。五天四夜时间里，习近平主席密集出席近30场活动，深刻阐释睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共理念方针，推动达成上百项合作成果，书写周边命运共同体建设新篇章，擘画中国同周边国家共促稳定繁荣新图景。往访三国高度重视，均以最高规格礼遇、最隆重热烈安排欢迎习近平主席到访，既体现发自内心的友好情谊，也释放高度重视对华关系的明确信号。

国内外舆论高度关注、密集报道，普遍认为此访高潮迭起、精彩纷呈，树立了中国同东南亚国家关系史上新的里程碑，凸显了中国同周边国家同舟共济、携手合作的真诚愿望，释放了中国坚定捍卫多边主义和国际贸易规则的强烈信号，在变乱交织的国际形势中彰显了负责任大国形象。习近平主席以大国担当发出维护自由贸易、反对单边霸凌、构建人类命运共同体的正义之声，为各国团结合作注入信心和勇气。中国以广阔视角和长远眼光看待周边，展现出真正的战略大格局。全球化已进入“亚洲时刻”，世界的重心正在转向亚洲，中国则是重要引擎。

一、以心相交，中越关系再出发

王毅说，中越是山水相连的社会主义友好邻邦，拥有共同理想信念和广泛战略利益。志同道合、命运与共是中越关系的最鲜明特征。今年是中越建交75周年。习近平总书记、国家主席把越南作为今年出访首站，苏林同志去年就任越共中央总书记后首次出访也选择了中国，两党总书记在一年时间内完成互访，充分体现中越关系的战略性和高水平。

越方把接待此访作为今年最重要外交议程。苏林总书记和梁强国家主席联袂为习近平总书记、国家主席举行欢迎宴会，全体越共中央政治局委员、中央书记处书记一同出席。梁强国家主席、范明政总理分别赴机场迎送。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣全程陪同在越活动。习近平总书记所到之处，两党两国旗帜交相辉映，各界群众夹道欢迎，现场气氛真挚热烈，生动体现了“越中情谊深、同志加兄弟”。

两党两国最高领导人的战略引领，是中越关系发展的最大优势和最重要政治保障。访问期间，习近平总书记同苏林总书记就全局性、战略性、方向性问题长时间深入交换意见，两次小范围茶叙，进行深度沟通。习近平主席还分别会见梁强国家主席、范明政总理、陈青敏国会主席。两党两国领导人一致确认，按照“六个更”总体目标，推动双方全面战略合作向更高质量、更深层次发展，加快构建具有战略意义的中越命运共同体，共同推动社会主义事业在世界百年变局中发展壮大。

习近平总书记热烈祝贺越南共产党成立95周年、越南建国80周年和南方解放50周年，强调中国将一如既往支持越南走好符合本国国情的社会主义道路，筹备并开好越共十四大，不断开创党和国家事业新局面。苏林总书记表示，习近平总书记是中国人民的杰出领袖，也是越南人民的伟大朋友，中国特色社会主义事业在习近平总书记坚强领导下取得历史性成就。发展对华关系是越南的客观要求、战略选择和头等优先，推动越中关系不断发展符合两国人民根本利益，符合时代发展潮流。越方决心坚定推进具有战略意义的越中命运共同体建设，创造两国共同繁荣的未来。

此访双方发表联合声明，签署45份合作文件，有力推动两国务实合作提质升级、发展战略加速对接。铁路合作实现扩容升级，尤显两国共谋发展的决心。习近平总书记和苏林总书记共同出席中越铁路合作机制启动仪式。依托这一机制，双方将实现标准轨铁路全面联通，极大提升跨境运输能力，降低物流成本，让两国供应链“无缝衔接”，进一步打通西部陆海新通道，赋予中国—中南半岛经济走廊更强劲发展动能，将成为中越高质量共建“一带一路”的标志性工程。

今年也是“中越人文交流年”。习近平总书记同越南领导人共同会见中越人民大联欢活动代表，指出中越关系的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，勉励中越青年为两国社会主义事业和中越命运共同体建设贡献青春力量。两国各界代表热烈响应习近平总书记致辞，潮水般掌声经久不息。习近平总书记宣布今后三年中方将邀请越南青年来华开展“红色研学之旅”，以中越共同的红色基因筑牢两国年轻一代的友好感情，让红色事业后继有人，红色友谊代代相传。

王毅表示，作为当今世界两个共产党长期执政并取得伟大成就的社会主义国家，构建中越命运共同体具有重要国际意义。中越两国15亿多人口共同迈向现代化，将为广大发展中国家和新兴经济体实现现代化提供有益借鉴。面对乱象丛生的世界，中越两个社会主义国家和平发展带来宝贵的稳定性，中越友好合作展现充沛的进取性。站在新的历史起点，中越将沿着两党两国最高领导人指明的方向携手前进，为世界社会主义事业和人类发展进步作出新贡献。

二、以诚相待，中马关系再提质

王毅表示，中国和马来西亚是隔海相望的友好邻邦，中马传统友谊跨越千年、“切水不断”。马来西亚是最早同中国建立全面战略伙伴关系的东盟国家，两国务实合作一直走在地区前列。理念相近、利益相融、人文相通是中马关系的生动写照。

此访是习近平主席时隔12年再次对马来西亚进行国事访问，马方精心筹备、热情接待。易卜拉欣最高元首在国家王宫举行盛大欢迎仪式，安瓦尔总理亲赴机场迎送，在个人社交媒体用中国歌曲《我的好兄弟》表达对习近平主席的真挚情谊。

此访最重要的成果是两国领导人将中马关系定位提升至新高度，宣布构建高水平战略性中马命运共同体。这是继2023年中马宣布共建命运共同体后，双边关系定位又一跃升。两年来，中马合作明显提速，去年双边贸易额突破2100亿美元，人员往来近600万人次，命运共同体建设卓有成效，提升关系定位水到渠成。易卜拉欣最高元首表示，无论国际形势如何变化，马方都将同中国携手共进、合作共赢，推动高水平战略性命运共同体建设。安瓦尔总理强调，马中同行才能行稳致远，马方将始终做中国坚定不移、坚守原则的朋友。马中友谊长存，如大海一样深邃，如星辰一样恒久，永远朝气蓬勃、充满希望。

此访的一大亮点是双方商定共同打造地区新质生产力合作高地，聚焦数字经济、绿色经济、人工智能等前沿领域，加强产业链、供应链、价值链、数据链、人才链融合发展，共建新兴技术联合实验室，树立地区高质量发展标杆，助力各自现代化进程。两国领导人同意深化发展战略对接，推进好东海岸铁路、“两国双园”等“一带一路”旗舰项目，将马来西亚重要港口打造成“陆海新通道”重要枢纽，双方签署26份合作文件，取得创纪录的丰硕成果。

安瓦尔总理高度赞赏习近平主席提出全球文明倡议，认为当前形势下这一倡议具有重要的现实意义，世界需要文明互鉴、消弭分歧。为践行全球文明倡议，中马约定开展“儒伊文明对话”，推动儒家文明和伊斯兰文明相互学习借鉴，促进人类文明进步。

马来西亚是今年东盟轮值主席国和中国—东盟关系协调国，两国领导人就区域合作深入交换意见。习近平主席强调中国坚定支持东盟团结和共同体建设，支持东盟中心地位，愿同地区国家一道，尽早签署中国—东盟自由贸易区升级版议定书。马方高度赞赏中国在区域合作中的作用，表示将发挥主席国职能，推动东盟—中国关系取得更大发展，共同打造和平繁荣的未来。外媒普遍认为中国—东盟合作在区域合作中最务实、最富有成果，是坚持多边主义和开放合作的典范，是亚太经济可持续增长的重要支柱。

王毅表示，正如安瓦尔总理在欢迎宴会致辞中所说，历史不是仓促写就，建立真正的伙伴关系也不是朝夕之功，需要日积月累、精心呵护、胸怀勇气、锐意前行。去年中马共同庆祝建交50周年，此访两国领导人有力推动中马命运共同体建设朝着高水平战略性方向前进。中马友好合作已驶入快车道，将在共同目标指引下提质升级，开启下一个更加辉煌的“黄金50年”。

三、以情相守，中柬关系再升级

王毅表示，中柬友谊是跨越千年的双向奔赴。历史上，中华文明和高棉文明包容互鉴、相映生辉。柬埔寨是首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家。近年来，在习近平主席和柬方领导人战略引领下，中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代。

习近平主席在柬埔寨传统新年之际对柬进行国事访问，柬举国上下热切期待。在金边，处处能感受到从王室到普通民众对习近平主席的崇敬和对中国的友情。西哈莫尼国王和洪森主席、五位副首相、国会第一副主席及多名王室成员共同迎接习近平主席，并在机场举行盛大欢迎仪式。这是西哈莫尼国王登基20年来首次赴机场迎接外国贵宾，首次在机场举行欢迎仪式，礼宾安排史无前例。从机场赴饭店途中，金边万人空巷，数万名当地民众簇拥在街道两旁，挥舞中柬国旗，手持两国领导人照片，热烈欢迎习近平主席。洪森主席同习近平主席会晤长谈，并在临别之际偕洪玛奈首相、洪玛尼副首相、洪玛讷副司令为习近平主席饯行，并亲赴机场话别。

此访最令人感动的是习近平主席同西哈莫尼国王和莫尼列太后的亲切互动。西哈莫尼国王向习近平主席颁授“柬埔寨王国民族独立大项链级勋章”，表示习近平主席为推动柬中关系发展作出杰出贡献，是柬埔寨伟大的朋友。在为习近平主席举行的欢迎宴会上，西哈努克太皇亲自谱写传颂中柬友谊的乐曲始终萦绕席间，吉祥殿内洋溢着中柬亲如一家的浓情厚谊。习近平主席忆及两国老一辈领导人缔结培育中柬友谊的动人往事，高度评价柬王室为中柬友好事业作出的特殊贡献，表示中国就是国王和太后的第二个家，欢迎随时再访中国。西哈莫尼国王和莫尼列太后表示，习近平主席到访是柬埔寨全体人民的莫大荣幸，将推动两国关系迈上新台阶，柬中铁杆友谊将更加深厚、坚不可摧。

此访的高光时刻是习近平主席和洪玛奈首相共同宣布，将中柬关系定位提升为新时代全天候中柬命运共同体。这是中国首次同东南亚国家将双边关系提升到全天候高度，也是在双边层面构建的首个新时代全天候命运共同体。双方一致同意打造更高水平的政治互信，拓展更高质量的互利合作，筑牢更高层次的安全保障，开展更高频率的人文交流，实施更高标准的战略协作，大力推进高质量共建“一带一路”，不断充实中柬“钻石六边”合作架构，为构建人类命运共同体树立典范。

修建扶南德佐综合水利项目是柬埔寨的百年梦想，事关柬国计民生和长远发展。中国充分理解柬方关切并提供必要支持，体现了两国互为战略依托的坚定意愿。中方还根据柬方需要制定了“工业发展走廊”、“鱼米走廊”两份合作规划，助力柬打造现代化工业生产高地、提升农业科技化产业化水平。双方签署37份合作文件，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生等领域，既帮助柬方提升自主发展能力，也广泛惠及普通民众。柬方领导人表示，感谢中方大力支持柬经济发展和维护独立自主，中国是柬埔寨最坚定的支持者、最可依靠的合作伙伴，期待同中方深化各领域合作，推动两国命运共同体建设百尺竿头更进一步。

柬埔寨媒体评论认为，此访体现了两国关系的高质量，有力驳斥所谓“柬中关系降温论”。柬埔寨发展之路上处处可见中国印记，特别是近10年的快速增长离不开中国大力支持。中国以合作代替干涉，以援助代替支配，赢得广泛尊重和信任。

王毅说，习近平主席此访彰显了中柬亲密无间、牢不可破的铁杆友谊，树立了平等相待、互利双赢的合作标杆。在两国领导人战略引领下，双方将扎实推进命运共同体建设，让中柬友谊似铁，团结如钢，合作像钻石般闪耀发光。

四、团结合作，坚守公平正义人间正道

王毅说，此访的一个重要背景是国际局势动荡加剧、乱象频出。美国随意加征关税，无视国际规则，大搞唯我独尊。东南亚国家首当其冲，担忧世界经济前景，不愿丛林法则回归。值此危机时刻，世界渴望稳定性和方向感，周边国家期待中国展现领导力，提供确定性。

习近平主席指出，经济全球化这片大海让各国都受益，没有哪个国家能够退回封闭的孤岛。小船孤篷经不起惊涛骇浪，同舟共济方能行稳致远。搞贸易战破坏国际贸易体系，冲击全球经济稳定，损害世界各国特别是广大发展中国家正当利益。作为全球南方重要力量，中国和周边国家要加强协调配合，共同抵御阵营对抗暗流，共同反对单边主义，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观回应弱肉强食的丛林法则，守护好亚洲家园的美好发展前景。

习近平主席强调，面对保护主义抬头，中国经济迎难而上，将继续成为世界经济重要引擎。中国将推进高质量发展、扩大高水平对外开放，同各国特别是周边国家共享发展机遇。中国超大规模市场始终向周边国家敞开，欢迎更多东盟国家优质产品对华出口。中国对外开放的大门只会越开越大。

王毅表示，任尔东西南北风，乱云飞渡仍从容。面对单边霸凌，中国的选择和担当，不仅是为了维护自身正当权益，也是为了维护包括广大中小国家在内的国际社会共同利益，更是为了捍卫国际公平正义。王毅介绍说，习近平主席掷地有声的论述引发强烈共鸣，为各方增强了信心底气。越共中央总书记苏林表示，习近平总书记此访增强了越方战胜风险挑战和推进社会主义事业的信心，愿同中方加强协调，维护国际贸易规则，遵守双方签署的协议。马来西亚总理安瓦尔表示，真正体现中国力量的是从容应对各种干扰的韧性。中国是理性、强大、可靠的伙伴，中国带来的不仅是稳定性，更是持久未来的希望。东盟不赞成任何单方面施加关税的做法，将联合自强，保持经济增长。柬埔寨首相洪玛奈表示，在单边主义引发世界局势动荡、多边贸易体系受到冲击形势下，中国发挥了领导作用。柬方愿同中方加强协调配合，维护双方共同利益。

国际舆论评称，中国倡导自由贸易、强调相互尊重，对外政策高度稳定，同各方合作基于互惠友好而非交易逻辑，已成为东南亚经济增长的有力支撑和可靠伙伴。中国作为自由贸易倡导者、发展中国家利益捍卫者、区域合作引领者的形象更加深入人心。在当前全球动荡时刻，中国用行动向世界表明，中国是可以依赖并携手创造繁荣的伙伴。在关乎世界领导力的博弈中，中国成为无可争议的正面角色。

五、亲诚惠容，周边命运共同体谱新篇

王毅说，大国与周边如何相处，是国际关系的重要命题，折射出大国的世界观、秩序观和价值观。党的十八大以来，习近平主席提出亲诚惠容的周边外交理念，坚持以诚相待，坚持互惠互利，坚持开放包容，推动构建周边命运共同体。中国积极同周边国家开展全方位合作、加强各领域交流、共同维护和平稳定，走出了一条睦邻友好、合作共赢的光明大道。

习近平主席亲力亲为，到访了周边27个国家，党的十八大、十九大、二十大后首次出访选择的都是周边国家。在元首外交引领下，尊重各自发展道路、支持彼此核心利益、相互提供战略支撑日益成为中国同周边国家关系的鲜明特征。习近平主席此行明确支持三国坚持战略自主，走符合本国国情的发展道路，在国际和地区舞台上发挥更重要作用。三国领导人均高度赞赏习近平主席提出的重大理念倡议，中马签署落实三大全球倡议的合作文件。三方重申坚定奉行一个中国政策，支持中国实现统一大业，坚决反对任何“台独”分裂行径，反对一切外部势力干涉中国内政。中国同周边国家的战略互信得到进一步增强。

习近平主席多次强调，要让中国发展成果更多惠及周边，让大家一起过上好日子。中国已同周边25个国家签署共建“一带一路”合作协议，是18个国家的最大贸易伙伴。发展战略的对接、互联互通的升级、贸易投资的互惠，让中国同周边国家的融合发展持续深化。此访期间，中越红河界河公路大桥开工建设，越南引进中国商飞C909客机，马来西亚通讯运营商同中国公司签署5G建设合作协议，中柬签署加强产供链合作的协议。中国同周边国家的互利合作不断拓展，正在形成更为紧密的共生、协同发展格局。

中方倡导的安危与共、求同存异、对话协商亚洲安全观日益成为地区国家的共识。此访期间，中越将外交、国防、公安“3+3”战略对话机制提升为部长级，中马、中柬分别建立外交、国防“2+2”对话机制和外长、防长“2+2”战略对话机制。中柬将依托新落成的云壤港联合保障和训练中心，推动“金龙”联演联训提质升级，增强维护地区和平安宁的能力。中越、中马一致同意妥善处理海上问题，反对外来干扰，携手维护地区和平稳定。中国有意愿、有信心、有能力同周边国家一道，守护好我们的共同家园。

王毅最后说，中央周边工作会议指出，要高举人类命运共同体旗帜，以建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”为共同愿景，以睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共为理念方针，携手周边国家共创美好未来。习近平主席此次周边之行，从全球视野看待周边，以周边外交辐射全球，生动诠释了周边工作会议的精神要义，是中国周边外交政策的创新发展，是习近平外交思想的成功实践，对深化睦邻友好合作、推动构建周边命运共同体具有重大深远意义。义和为利，德广成邻。我们将继续以习近平外交思想为指引，谋大势、担大义、促大同，不断开创新时代中国特色大国外交新局面，为强国建设、民族复兴伟业营造更加有利的国际环境。

《 人民日报 》（ 2025年04月19日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)