打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“反华神棍”，翻车又断粮

作者：陈佳莉 黄薇薇
2025年04月14日10:04 |
小字号

把“满勤奖”听成“新疆”，把“超天数奖”听成“朝鲜”……

近日，“反华专业户”郑国恩重回大众视野，却因为不懂装懂，在镜头前丢尽了脸。

从“强迫劳动”到“人权迫害”，郑国恩针对中国的所谓“研究成果”一度在西方媒体中掀起波澜，甚至被部分别有用心的西方政客奉为“权威”。

当这个“学术骗子”的真实水平彻底暴露，更多人看清了他的真面目。

不懂装懂的“天才”

前不久，在法国电视二台《金钱调查》栏目播出的一期节目中，两名自称“独立记者”的法国人前往中国某企业工厂进行所谓的“暗访”，并造谣称该工厂强迫新疆人和朝鲜人劳动。

然而，其指控的核心“证据”令人发笑——工厂员工在介绍公司福利时提到“满勤奖”和“超天数奖”，这些所谓的记者却错听为“新疆”和“朝鲜”。

更令人咋舌的是，当节目组将带有原声的视频片段展示给郑国恩时，自诩“中国问题专家”的他，竟在镜头前不假思索地附和称，视频中的中国人说的就是“新疆”和“朝鲜”，进而将其作为新疆“强迫劳动”的“铁证”大肆批判。

节目播出后，许多中国网友和懂中文的外国网友发现了问题，涌入评论区讽刺道：“编造抹黑中国的假新闻，你们可真是传播界的‘天才’！”目前，法国电视二台已将这期节目设为“私密”状态，不再对外可见。

法国24小时电视台曾在2022年的一篇报道中吹嘘，郑国恩关于中国的调查报告，在没有田野调查的条件下，“充分利用了他的汉语水平和网络调查能力”。而郑国恩的汉语水平到底怎么样，这回人尽皆知了。

“可以看出，郑国恩听不懂中国人说话，也看不懂中文，但他会按照自己的想象画靶子，画出一个所谓的‘真相’。”复旦大学国际关系学院教授沈逸对环球人物记者说。

虽不懂中文，但论胡编乱造的能力，郑国恩可谓登峰造极。他曾在一份报告中称“有90万至180万人在新疆被拘留”。但据美国独立新闻调查网站“灰色地带”报道，这一数据是仅凭某反华组织对8人的所谓“采访和粗略估算”而得出的荒谬结论。

郑国恩还擅长看图瞎编。他曾拿出一张照片，说新疆农村维吾尔族居民在诊所接受“强制性节育”，这是中国在“不遗余力实施人口控制”。但实际上，在这张照片中，新疆生产建设兵团正参与扶贫工作，医生们正为村民测量血压、血糖、心电图，并当场发放常用药品。

几年前抹黑新疆棉花时，郑国恩是不折不扣的幕后推手。

到了2024年，英国广播公司（BBC）紧随郑国恩的脚步，搞出了个所谓“对新疆番茄的调查”。

当年12月，郑国恩又把目光转向辣椒，故伎重施，称美英超市出售的辣椒原料来自中国新疆，可能是“强迫劳动”的产物，呼吁西方企业停止使用新疆辣椒原料和产品。

“从新疆棉花到新疆番茄，再到新疆辣椒，个别西方媒体和‘造假专业户’，躲在阴暗的‘纸牌屋’里，乐此不疲地炮制、导演一幕幕荒谬的‘肥皂剧’，可以说不是在造谣就是在去造谣的路上。”中国外交部发言人林剑在一次发布会上提到郑国恩时说，“这样的戏码我们已经看了太多次，老套荒诞、手法拙劣，还是趁早换个好点的‘编剧’吧！”

西方媒体的一把“枪”

现年51岁的郑国恩是德国人。他并不姓郑，原名阿德里安·曾兹，郑国恩是他自己取的中文名。

上大学时，郑国恩开始关注西藏，写了一篇与西藏相关的博士论文。2016年底，他又转向所谓的“新疆研究”——他只是多年前到新疆旅游过一次，就把自己包装成了“新疆问题专家”。

郑国恩搭上BBC是在2019年。

据英国前媒体人巴里在社交媒体上爆料，BBC在2019年找到郑国恩，请他搜集一些材料以污蔑中国。他最初表示：“不行，这很难，根本没有足够的证据。”不久后，当BBC带着一大笔钱再次找到郑国恩时，他马上变了脸。

很快，郑国恩的那些“大作”就被拿去当素材，也成了BBC等西方媒体攻击中国的一把“枪”。

郑国恩信奉基督教。美国《纽约时报》曾在一篇文章中引用了他的涉疆虚假数据，当时他的头衔是“欧洲文化与神学学院研究员”。这个学院位于德国西南部斯图加特郊外的小镇科尔塔尔，学生中有不少传教士，他在那里当讲师。

美国独立新闻调查网站“灰色地带”在一篇报道中直接称郑国恩为“右翼宗教极端分子”。在与他人合著的一本名为《值得逃离》的书中，郑国恩表示，基督教以外的所有其他宗教信仰“都是受到魔鬼撒旦的启发”，并诅咒“拒绝信仰耶稣的人将被判处永远的惩罚”。

他还时不时宣称上帝的末日启示会很快来临，拒绝皈依基督教的犹太人将被“消灭”并被推进“赤热火炉”中。

英国作家福迪曾评价郑国恩，尽管宗教信仰并不能作为判断一个人的依据，但他的信仰已经处于福音派教徒保守光谱的最右翼，“与疯癫和完全歇斯底里的思想接壤”。

郑国恩将自己的“反华狂热”包装为“受上帝指引”。在接受美国《华尔街日报》采访时，他说自己“从《圣经》的世界观出发，教育人们用基督教义影响万国”，并说“我非常清楚地感受到，自己被神带领去做新疆研究，它变得像一个传教任务，或者说一个神圣任务”。

但事实上，郑国恩此前所谓的“新疆研究成果”已多次被证明是虚假信息。可见，这个所谓的“新疆问题专家”只是一个毫无操守、装腔作势、满心私利的“学术骗子”。

“丧钟已经敲响”

眼下，郑国恩的日子越来越不好过。

当初为了编造所谓的“反华证据”，美国前白宫首席战略师、总统高级顾问史蒂夫·班农曾花重金收买郑国恩，请他加入一个反华基金会。

该基金会于1993年由美国国会批准设立，被称为“新纳粹分子、法西斯分子和反犹太极端分子的庇护所”，在全球早已臭名昭著。郑国恩却在这里找到了自己的归属。后来，“伯乐”班农成为弃子，郑国恩少了一座“大靠山”。

以往，许多反华机构的运作依赖于美国国际开发署定期打钱。近段时间以来，埃隆·马斯克领导的政府效率部在美国掀起了一场裁员风暴，运转超过60年的国际开发署被关停。

BBC在公告中表示，与许多国际发展组织一样，BBC也受到了美国政府资金暂停的影响，这笔资金约占其2023年至2024年收入的8%。

沈逸表示，这次郑国恩“翻车”，一定会让其学术报告的真实性再次遭到质疑。在西方反华媒体资金被大幅裁撤的当下，这种“学术骗子”自然首当其冲。

“丧钟已经敲响。”辽宁大学美国与东亚研究院院长吕超对环球人物记者说，“郑国恩就是吃反华这碗饭的。随着美国等西方国家政府预算大幅削减，美国国际开发署等反华资助机构关张，这些靠反华谋生的人很可能彻底失去收入，多行不义的‘郑国恩们’已是大难临头。”

监制：张 勉

编审：孙夏力

编辑：许 晔

来源：环球人物

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部