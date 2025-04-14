作者：陈佳莉 黄薇薇

把“满勤奖”听成“新疆”，把“超天数奖”听成“朝鲜”……

近日，“反华专业户”郑国恩重回大众视野，却因为不懂装懂，在镜头前丢尽了脸。

从“强迫劳动”到“人权迫害”，郑国恩针对中国的所谓“研究成果”一度在西方媒体中掀起波澜，甚至被部分别有用心的西方政客奉为“权威”。

当这个“学术骗子”的真实水平彻底暴露，更多人看清了他的真面目。

不懂装懂的“天才”

前不久，在法国电视二台《金钱调查》栏目播出的一期节目中，两名自称“独立记者”的法国人前往中国某企业工厂进行所谓的“暗访”，并造谣称该工厂强迫新疆人和朝鲜人劳动。

然而，其指控的核心“证据”令人发笑——工厂员工在介绍公司福利时提到“满勤奖”和“超天数奖”，这些所谓的记者却错听为“新疆”和“朝鲜”。

更令人咋舌的是，当节目组将带有原声的视频片段展示给郑国恩时，自诩“中国问题专家”的他，竟在镜头前不假思索地附和称，视频中的中国人说的就是“新疆”和“朝鲜”，进而将其作为新疆“强迫劳动”的“铁证”大肆批判。

节目播出后，许多中国网友和懂中文的外国网友发现了问题，涌入评论区讽刺道：“编造抹黑中国的假新闻，你们可真是传播界的‘天才’！”目前，法国电视二台已将这期节目设为“私密”状态，不再对外可见。

法国24小时电视台曾在2022年的一篇报道中吹嘘，郑国恩关于中国的调查报告，在没有田野调查的条件下，“充分利用了他的汉语水平和网络调查能力”。而郑国恩的汉语水平到底怎么样，这回人尽皆知了。

“可以看出，郑国恩听不懂中国人说话，也看不懂中文，但他会按照自己的想象画靶子，画出一个所谓的‘真相’。”复旦大学国际关系学院教授沈逸对环球人物记者说。

虽不懂中文，但论胡编乱造的能力，郑国恩可谓登峰造极。他曾在一份报告中称“有90万至180万人在新疆被拘留”。但据美国独立新闻调查网站“灰色地带”报道，这一数据是仅凭某反华组织对8人的所谓“采访和粗略估算”而得出的荒谬结论。

郑国恩还擅长看图瞎编。他曾拿出一张照片，说新疆农村维吾尔族居民在诊所接受“强制性节育”，这是中国在“不遗余力实施人口控制”。但实际上，在这张照片中，新疆生产建设兵团正参与扶贫工作，医生们正为村民测量血压、血糖、心电图，并当场发放常用药品。

几年前抹黑新疆棉花时，郑国恩是不折不扣的幕后推手。

到了2024年，英国广播公司（BBC）紧随郑国恩的脚步，搞出了个所谓“对新疆番茄的调查”。

当年12月，郑国恩又把目光转向辣椒，故伎重施，称美英超市出售的辣椒原料来自中国新疆，可能是“强迫劳动”的产物，呼吁西方企业停止使用新疆辣椒原料和产品。

“从新疆棉花到新疆番茄，再到新疆辣椒，个别西方媒体和‘造假专业户’，躲在阴暗的‘纸牌屋’里，乐此不疲地炮制、导演一幕幕荒谬的‘肥皂剧’，可以说不是在造谣就是在去造谣的路上。”中国外交部发言人林剑在一次发布会上提到郑国恩时说，“这样的戏码我们已经看了太多次，老套荒诞、手法拙劣，还是趁早换个好点的‘编剧’吧！”

西方媒体的一把“枪”

现年51岁的郑国恩是德国人。他并不姓郑，原名阿德里安·曾兹，郑国恩是他自己取的中文名。

上大学时，郑国恩开始关注西藏，写了一篇与西藏相关的博士论文。2016年底，他又转向所谓的“新疆研究”——他只是多年前到新疆旅游过一次，就把自己包装成了“新疆问题专家”。

郑国恩搭上BBC是在2019年。

据英国前媒体人巴里在社交媒体上爆料，BBC在2019年找到郑国恩，请他搜集一些材料以污蔑中国。他最初表示：“不行，这很难，根本没有足够的证据。”不久后，当BBC带着一大笔钱再次找到郑国恩时，他马上变了脸。

很快，郑国恩的那些“大作”就被拿去当素材，也成了BBC等西方媒体攻击中国的一把“枪”。

郑国恩信奉基督教。美国《纽约时报》曾在一篇文章中引用了他的涉疆虚假数据，当时他的头衔是“欧洲文化与神学学院研究员”。这个学院位于德国西南部斯图加特郊外的小镇科尔塔尔，学生中有不少传教士，他在那里当讲师。

美国独立新闻调查网站“灰色地带”在一篇报道中直接称郑国恩为“右翼宗教极端分子”。在与他人合著的一本名为《值得逃离》的书中，郑国恩表示，基督教以外的所有其他宗教信仰“都是受到魔鬼撒旦的启发”，并诅咒“拒绝信仰耶稣的人将被判处永远的惩罚”。

他还时不时宣称上帝的末日启示会很快来临，拒绝皈依基督教的犹太人将被“消灭”并被推进“赤热火炉”中。

英国作家福迪曾评价郑国恩，尽管宗教信仰并不能作为判断一个人的依据，但他的信仰已经处于福音派教徒保守光谱的最右翼，“与疯癫和完全歇斯底里的思想接壤”。

郑国恩将自己的“反华狂热”包装为“受上帝指引”。在接受美国《华尔街日报》采访时，他说自己“从《圣经》的世界观出发，教育人们用基督教义影响万国”，并说“我非常清楚地感受到，自己被神带领去做新疆研究，它变得像一个传教任务，或者说一个神圣任务”。

但事实上，郑国恩此前所谓的“新疆研究成果”已多次被证明是虚假信息。可见，这个所谓的“新疆问题专家”只是一个毫无操守、装腔作势、满心私利的“学术骗子”。

“丧钟已经敲响”

眼下，郑国恩的日子越来越不好过。

当初为了编造所谓的“反华证据”，美国前白宫首席战略师、总统高级顾问史蒂夫·班农曾花重金收买郑国恩，请他加入一个反华基金会。

该基金会于1993年由美国国会批准设立，被称为“新纳粹分子、法西斯分子和反犹太极端分子的庇护所”，在全球早已臭名昭著。郑国恩却在这里找到了自己的归属。后来，“伯乐”班农成为弃子，郑国恩少了一座“大靠山”。

以往，许多反华机构的运作依赖于美国国际开发署定期打钱。近段时间以来，埃隆·马斯克领导的政府效率部在美国掀起了一场裁员风暴，运转超过60年的国际开发署被关停。

BBC在公告中表示，与许多国际发展组织一样，BBC也受到了美国政府资金暂停的影响，这笔资金约占其2023年至2024年收入的8%。

沈逸表示，这次郑国恩“翻车”，一定会让其学术报告的真实性再次遭到质疑。在西方反华媒体资金被大幅裁撤的当下，这种“学术骗子”自然首当其冲。

“丧钟已经敲响。”辽宁大学美国与东亚研究院院长吕超对环球人物记者说，“郑国恩就是吃反华这碗饭的。随着美国等西方国家政府预算大幅削减，美国国际开发署等反华资助机构关张，这些靠反华谋生的人很可能彻底失去收入，多行不义的‘郑国恩们’已是大难临头。”

监制：张 勉

编审：孙夏力

编辑：许 晔

来源：环球人物

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