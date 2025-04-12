人民网记者 张志文

“通过实现可持续增长，中国经济的韧性不断增强，持续促进全球供需平衡。”日前，世界经济论坛国际贸易和投资部负责人西恩·多赫迪接受人民网记者采访时表示，中国在全球产业链供应链中发挥着关键作用，当前中国正在加快推动创新驱动发展，中国政府采取一系列支持鼓励创新发展的政策组合，许多中国企业也不断创新商业模式，让中国国内市场充满活力。

4月8日，世界经济论坛与阿联酋经济部等共同在阿布扎比举办贸易技术论坛，邀请10多家中国企业负责人分享科技赋能贸易成果。多赫迪表示，10多年来，中国提出的共建“一带一路”倡议有力带动了基础设施升级，提升了互联互通水平，改善了全球物流效能，为全球贸易繁荣发挥了重要贡献。“中国拥有良好的创新创业氛围，许多产业集群不断做大做强”，他说，中国正采取多种措施拉动内需，释放消费潜力，不断培育中国大市场，必将为全球贸易发展提供更多新机遇。

多赫迪认为，随着经济总量不断扩大，中国正逐渐接近富裕经济体水平，中国积极培育和发展新质生产力，符合经济发展客观规律，将为世界提供更多高技术和高附加值产品。同时，中国经济的基础也将持续从制造业转向服务业，通过高科技为服务业赋能，其他经济体也将从中国新质生产力中受益。

多赫迪指出，近年来，中国通过高水平对外开放，与东盟等贸易伙伴相继缔结区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等自由贸易协定，在很大程度上简化和调整了原产地规则，促进了地区和世界产业链发展。同时，凭借跨境支付系统、供应链管理等新技术应用，中国与中东和非洲之间贸易规模也不断扩大，为全球南方团结自强作出了表率。

“可预测性和稳定性对于全球贸易与投资来说至关重要。”多赫迪表示，当前美国挑起的关税战，让全球企业对未来市场发展感到迷惑。中方采取的必要措施，符合中国经济发展的客观要求。“需要注意的是，尽管美国经济体量庞大，但与历史上相比，美国经济在全球的比重已经下降，美国不能垄断全球贸易。”他认为，解决贸易摩擦的关键仍然需要各方回到谈判桌来，通过沟通协商找出合适的解决方案，避免世界经济增长陷入困境。（杰勒德·阿勒费尔参与采写）

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