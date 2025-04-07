韩志强

“中泰友好传承千年，‘中泰一家亲’历久弥新。建交半个世纪以来，两国坚持相互尊重、平等相待、真诚互信、守望相助”。这是今年2月习近平主席会见来华进行正式访问的泰国总理佩通坦时说的话。我有幸作为陪同人员现场聆听习近平主席讲话。佩通坦总理一边听，一边记，一边频频点头回应。她向泰国媒体介绍访华情况时表示，与习近平主席交流，领略到的不仅是大国领袖高瞻远瞩的风范，更有长辈的关怀和教诲，感到特别亲切和温暖。

中泰是地缘相近的好邻居、血脉相融的好亲戚、命运与共的好伙伴。两国交往跨越千年，新时代更添新气象，堪称邻国间和睦相处、合作共赢的样板。

政治引领，两国关系发展动力十足。2022年11月，习近平主席对泰国进行历史性访问，两国领导人就构建中泰命运共同体达成重要共识，为“中泰一家亲”注入新的时代内涵。尽管中泰政治制度不同，但两国始终相互理解、相互尊重，坚定支持彼此自主选择的发展道路，支持彼此维护本国核心利益。高层引领和战略互信构成中泰关系坚实政治基础，为两国关系提供了不竭动能。

共克时艰，中泰友好不断升华。从亚洲金融危机到印度洋海啸，从汶川地震到新冠疫情，中泰总是同舟共济。2020年新冠疫情暴发后，泰国国王、王后带头向中国捐赠医疗物资，泰国政府和各界友人纷纷表达支持慰问，他们的“武汉加油！武汉加油！”视频感动无数国人。2021年泰国疫情加重时，中国克服困难紧急提供20万剂疫苗。我在疫情期间赴泰履新，切身感受到患难与共让中泰友好进一步升华。

互利合作，助力发展造福民生。中国连续12年成为泰国第一大贸易伙伴，同时也是泰国第一大农产品出口市场、最主要外资来源国、最主要旅游客源国。中泰加强发展战略对接，绿色经济、数字产业、人工智能等领域合作方兴未艾。数以千计的中国企业赴泰投资，为泰国产业进步和民生福祉作出重要贡献。泰国社会普遍看好中国发展机遇，两国互利合作前景广阔。

文脉相通，特殊纽带缔结特别亲缘。泰国是华人下南洋的主要对象国之一，是海外春节最热闹的地方之一，每年正月初一泰国国王和王后都会在王宫内设台祭祖。诗琳通公主在唐人街主持“欢乐春节”活动已成惯例，今年时值中泰建交50周年更是热闹非凡，十数万民众接踵并肩共享春节喜悦。

协调配合，多边舞台上的好伙伴。中泰同为发展中国家，同为亚太重要成员，在国际地区事务上有广泛共同利益。双方都坚定支持多边主义和自由贸易，都主张加强团结合作、反对分裂对抗。泰国作为协调国积极推进中国—东盟自由贸易区3.0版升级谈判，作为现任澜湄合作共同主席国积极致力于推动次区域合作。中泰在多边舞台协调配合日益密切，为地区繁荣发展、世界和平稳定增添正能量。

中泰关系是中国周边外交的缩影，对泰外交是习近平外交思想和亲诚惠容周边外交理念的具体实践。当今世界形势变乱交织，单边主义、丛林法则甚嚣尘上。中国同周边绝大多数国家增进友好、深化合作，开启构建命运共同体新时代，充分彰显习近平总书记关于周边工作的重要论述与实践极具时代价值，更富有世界意义。“中泰齐心，命运与共”是中泰两国为建交50周年共同提出的口号。我相信，中泰关系的明天将更美好，中国与周边国家命运与共的明天会更美好。

（作者为中国驻泰国大使）

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)