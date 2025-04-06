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维护多边贸易体制才能实现共同繁荣（钟声）

2025年04月06日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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美国政府日前抛出所谓“对等关税”计划，拟对所有贸易伙伴加征关税。美方此举招致国际社会强烈反对。各方普遍认为，美方关税计划打着“对等”的幌子，实则在经贸领域推行权力政治、实施单边霸凌，这种做法严重冲击以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，也将给全球经济发展制造巨大风险。

美方“对等关税”计划以主观臆断和单边评估为依据，严重损害相关方的正当合法权益，本质上是强权政治的体现。美方宣称此举旨在纠正其在国际贸易中的“吃亏”现状，这一说法完全站不住脚。美方所谓的“吃亏论”，无视多年来多边贸易谈判达成的利益平衡结果，也无视美方长期从国际贸易中大量获利的事实。究其本质，美国“对等关税”的逻辑是以强权压迫弱者，以单边取代多边。美方将矛头指向所有贸易伙伴，无异于要将“美国第一”升级为“美国独霸”。正如英国《经济学人》所指出的，美国贸易政策正倒退回19世纪，该政策忽视了全球化带给美国的空前繁荣。

美方这种赤裸裸的恃强凌弱、唯我独尊做法，给多边贸易体制带来严重冲击。美国彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩认为，“对等关税”至少在两方面违反世贸组织规则，一是对不同贸易伙伴施加差异化关税，违反成员间互不歧视的承诺；二是将关税税率调至超出与其他成员协商约定的上限，构成违规行为。长期以来，以世界贸易组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，不仅降低了贸易摩擦，更促进了全球经济的繁荣稳定。美国推出的“对等关税”无异于对这一共赢格局的肆意撕裂。

美国“对等关税”计划遭到广泛抵制。欧盟委员会主席冯德莱恩警告，欧盟已准备好应对美国新的“对等关税”，敦促美方通过对话解决担忧。瑞士联邦主席凯勒—祖特尔指出：“国家的长期经济利益是最重要的。遵守国际法和自由贸易仍是核心价值。”巴西政府表示：“正在评估所有可能的行动，以确保双边贸易的互惠，包括诉诸世界贸易组织，以捍卫合法的国家利益。”

作为全球第二大经济体和多边贸易体制的坚定支持者，中国一贯主张通过对话协商解决贸易分歧，反对任何形式的单边主义和保护主义。中方始终认为，各方要坚守世界贸易组织理念和规则，持续推动贸易和投资自由化便利化，通过开放做大共同发展的“蛋糕”。多边主义是解决世界面临困难挑战的必然选择，经济全球化是不可阻挡的历史潮流。针对美方所谓“对等关税”，中国将采取有力措施，坚决捍卫自身合法权益。同时，中国也将与各方一道，坚持真正的多边主义，坚定维护多边贸易体制，推动普惠包容的经济全球化，积极参与全球经济治理，致力于建设开放型世界经济。

经济全球化时代，任何以邻为壑的短视政策都将损人害己。维护多边贸易体制是保障各方利益、实现共同繁荣的必由之路。美方应当摒弃零和思维，立即取消单边关税措施，回到对话合作的正确轨道上来，与贸易伙伴平等协商，妥善解决分歧，造福各国人民。

《 人民日报 》（ 2025年04月06日 03 版）

相关链接：

贸易战没有赢家，保护主义不是出路（钟声）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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