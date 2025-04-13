当日，由欧盟驻华代表团主办的“2025成都·欧洲文化季”暨“欧洲风情街”开幕式在四川省成都市东郊记忆园区举行，现场举行了传统艺术展览、音乐表演、美食体验等活动。2025年是中国与欧盟建交50周年。

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