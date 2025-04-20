习近平主席此访深刻阐释睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共理念方针，推动达成上百项合作成果，书写周边命运共同体建设新篇章，擘画中国同周边国家共促稳定繁荣新图景，为地区和世界和平发展注入正能量

习近平主席4月14日至18日应邀对越南、马来西亚、柬埔寨三国进行国事访问。五天四夜时间里，习近平主席密集出席近30场活动，深刻阐释睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共理念方针，推动达成上百项合作成果，书写周边命运共同体建设新篇章，擘画中国同周边国家共促稳定繁荣新图景，为地区和世界和平发展注入正能量。

中国同越南、马来西亚、柬埔寨双边命运共同体建设的走深走实，是中国同地区国家携手推进现代化，共建周边命运共同体的生动体现。访问越南期间，两党两国领导人一致确认按照“六个更”总体目标，推动双方全面战略合作向更高质量、更深层次发展，加快构建具有战略意义的中越命运共同体。访问马来西亚期间，两国领导人将中马关系定位提升至新高度，宣布构建高水平战略性中马命运共同体，中马双边关系定位实现又一跃升。访问柬埔寨期间，两国领导人共同宣布将中柬关系定位提升为新时代全天候中柬命运共同体。这是中国首次同东南亚国家将双边关系提升到全天候高度，也是在双边层面构建的首个新时代全天候命运共同体。中国同越南、马来西亚、柬埔寨持续深化命运共同体建设，凸显了中国同周边国家同舟共济、携手合作的真诚愿望，对推动构建周边命运共同体具有重大深远意义。

习近平主席多次强调，要让中国发展成果更多惠及周边，让大家一起过上好日子。此访期间，中国同越南、马来西亚、柬埔寨三国进一步深化互利合作，为构建周边命运共同体注入新动能。中越签署45份合作文件，有力推动两国务实合作提质升级、发展战略加速对接。中马签署26份合作文件，取得创纪录的丰硕成果，并商定共同打造地区新质生产力合作高地，树立地区高质量发展标杆，助力各自现代化进程。中柬签署37份合作文件，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生等领域，既帮助柬方提升自主发展能力，也广泛惠及普通民众。中国同周边国家的互利合作不断拓展，正在形成更为紧密的共生、协同发展格局，为本国及地区人民带来更多福祉。

中国同越南、马来西亚、柬埔寨等周边国家友好交往源远流长，此访进一步深化巩固睦邻友好，夯实周边命运共同体的民意基础。访问期间，习近平总书记宣布今后三年中方将邀请越南青年来华开展“红色研学之旅”，以中越共同的红色基因筑牢两国年轻一代的友好感情。中马约定开展“儒伊文明对话”，推动儒家文明和伊斯兰文明相互学习借鉴，践行全球文明倡议，促进人类文明进步。中柬将以构建新时代全天候中柬命运共同体为起点，进一步增进人民相互了解和友好感情，促进文明交流互鉴。日益密切的人文交流将进一步拉紧民心相通的纽带，助力中国同周边国家友谊之船再添动力、行稳致远。

“越方决心坚定推进具有战略意义的越中命运共同体建设”“马来西亚高度重视对华关系，无论国际形势如何变化，都将携手共进、合作共赢，推动高水平战略性命运共同体建设”“柬中之间有着铁杆友谊，两国决定构建新时代全天候命运共同体，将百尺竿头更进一步”……往访三国领导人均表示携手中国扎实推进命运共同体建设、守护好亚洲家园的美好发展前景的意愿和决心。中国和周边国家都是全球南方重要力量。面对动荡加剧、乱象丛生的世界，中国和周边国家深化战略合作，加强协调配合，共同抵御阵营对抗暗流，共同反对单边主义，将为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

义和为利，德广成邻。中国将继续以睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共为理念方针，深化同周边国家友好合作，让中国式现代化成果更多惠及周边，推动构建周边命运共同体，共同走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道。

《 人民日报 》（ 2025年04月20日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)