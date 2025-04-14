——越南、马来西亚、柬埔寨各界人士热切期待习近平主席对三国进行国事访问

中国路桥工程有限责任公司承建的越南高岭桥。

吴 峰摄

马来西亚雪兰莪州培才二校的学生在练习舞狮。

本报记者 杨 一摄

柬埔寨金港高速鸟瞰。

科伊·切阿莫特摄

越南河内市民点赞由中企承建的该国首条城市轻轨吉灵—河东线。

本报记者 孙广勇摄

在柬埔寨考斯玛中柬友谊医院中医诊室，中国医生为柬埔寨患者诊断病情。

本报记者 赵益普摄

位于马来西亚彭亨州关丹市的东海岸铁路项目第十分部铺轨基地。

本报记者 管克江摄

应越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于4月14日至15日对越南进行国事访问。应马来西亚最高元首易卜拉欣、柬埔寨国王西哈莫尼邀请，国家主席习近平将于4月15日至18日对马来西亚、柬埔寨进行国事访问。此次访问是习近平主席今年首次出访，也是中央周边工作会议召开后首访周边国家。

接受本报记者采访的三国各界人士表示，相信习近平主席此访将进一步引领中国同三国关系高水平发展，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为地区和平与繁荣发展注入更多稳定性和正能量。

“推进越中全面战略合作伙伴关系深入发展”

越南驻华大使范清平十分期待习近平总书记访问越南。“越中两国有着悠久的传统友谊，两国人民在争取国家独立和民族解放斗争以及社会主义建设事业中相互支持、相互帮助。”他说，2025年是“越中人文交流年”。近年来，越中双方在人文领域的合作日益广泛。正如习近平总书记多次提到的，国之交在于民相亲，民间友好交往在推动越中关系发展中发挥着重要作用。

越南越中友好协会副主席阮荣光表示，越中两党两国和两国人民在争取国家独立和民族解放事业中守望相助、相互支持，结下了“越中情谊深、同志加兄弟”的传统友谊。“习近平总书记此访备受期待，将持续推进越中全面战略合作伙伴关系深入发展。”

越南社会科学院亚洲太平洋研究所研究员邓氏翠河表示，越中双方正举办多项活动庆祝两国建交75周年，携手构建具有战略意义的越中命运共同体。习近平总书记此访体现了对推动双边关系发展的高度重视，将促进越中在多个领域取得更多合作成果。

越南人工智能机器人股份公司总经理黎宣威表示，越中两国经贸领域合作潜力巨大，习近平总书记此访将进一步拓展越中双方在政治、经济、文化等多领域合作的深度和广度。

今年第一季度，越南河内大学孔子学院汉语水平考试考点的考生报名人数达9941人次，居全球第一，体现了越南学生学习中文的热情。河内大学孔子学院行政秘书黎玫香期待此访为越南学生创造更多到中国留学、交流的机会。她表示：“越南和中国是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，期待更多越南学生赴华学习，更直观全面地了解中国。”

旅游合作是中越务实合作和人文交流的重要组成部分。越南南方国际旅游与贸易有限公司董事长武南芳表示，近期公司和河内旅游俱乐部组织100余家越南旅行社赴中国广西崇左市考察旅游合作。她期待习近平总书记此访进一步促进越中旅游合作，让两国更多民众到对方国家旅游观光。

越南音乐家童光荣多次赴中国访问演出。2024年，他和越南新活力民族乐团在重庆演奏1986年版中国电视剧《西游记》的片头曲。童光荣还用越南乐器演绎过多首中国经典民乐，让更多越南民众了解中国民乐。他期待习近平总书记此访进一步促进越中人文交流，“让两国民众特别是年轻一代更多了解对方国家的文化艺术，为越中友好事业作出更大贡献”。

“开启马中关系又一个黄金50年”

“我非常期待习近平主席到访，马来西亚各界同样充满期待。”马来西亚交通部部长陆兆福表示，马方高度重视习近平主席即将对马来西亚进行国事访问，为此做了充分准备。“我相信，此访将为马中关系发展注入新动力，进一步推动两国在基础设施、互联互通等重点领域的务实合作。”陆兆福说。

马来西亚国会议员、马来西亚—中国商务理事会主席卢成全曾担任马来西亚中华总商会总会长，多次率团赴中国交流，积极推动马中经贸合作。他表示：“期待习近平主席的访问进一步巩固两国友好合作，推动马中和东盟—中国经贸合作提质升级，树立新的发展里程碑。”

“多年来，马中友好合作不断深化。期待此访进一步加强双方在经贸、科技、教育等领域的合作。特别是在当前国际形势下，持续强化马中双边关系尤为重要，有助于促进区域稳定与共同发展。”马来西亚国会议员、区域策略研究所主席李健聪表示，期待习近平主席对马来西亚进行国事访问，相信此访将在去年马中建交50周年的基础上，成为两国关系发展的又一高光时刻，推动双方各领域务实合作迈上新台阶。

马来西亚—中国友好协会会长、马来西亚前驻华大使马吉德表示，马来西亚各界热切期待习近平主席访问马来西亚，此访体现了中方对马中友好关系的高度重视，必将为双边关系进一步发展注入新动力。“去年马中两国庆祝建交50周年和‘马中友好年’，习近平主席此访将开启马中关系又一个黄金50年，具有里程碑意义。”马吉德表示，马来西亚今年担任东盟轮值主席国，马方期待此访“进一步推动东盟与中国关系发展，促进双方携手为地区和平稳定与发展繁荣作出更大贡献”。

“我们高度期待习近平主席此访进一步推动马中关系向多维度、多层次方向发展，发挥南南合作表率作用。”马来西亚国会下议院前副议长、亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰表示，2023年马来西亚总理安瓦尔同习近平主席就共建马中命运共同体达成重要共识，为两国关系发展注入强劲动力。习近平主席此访体现了中方对马中关系的高度重视、对马来西亚担任东盟轮值主席国的有力支持，将成为双方持续深化命运共同体建设的重要契机。

马来西亚国家新闻社主席黄振威表示，马中两国是以心相交的朋友，两国关系正处于历史最好时期。希望习近平主席此访进一步深化马中关系，推动双方进一步探索在双多边平台更加高效的合作模式。

马来西亚新纪元大学学院校长莫顺宗表示，中国在人工智能、大数据、自动化领域的技术研发与应用走在全球前列，为马中教育合作拓展新领域。2020年以来，新纪元大学学院与辽宁建筑职业学院开展职业教育合作，帮助越来越多马来西亚青年学生掌握先进知识和技能，马方也从中获得许多有益启示。“期待此次访问推动两国合作开新局，为双方实现可持续发展培养更多能工巧匠。”莫顺宗说。

“深化和巩固柬中合作的重要契机”

柬埔寨政府发言人机构主席班波那表示，柬中友谊源远流长，历久弥坚。2019年，柬埔寨成为首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家，两国在相互尊重的基础上保持密切合作。期待习近平主席此次访问进一步加强柬中合作，为柬埔寨经济发展增添新动力。

“习近平主席时隔9年再次访问柬埔寨，将成为深化和巩固柬中合作的重要契机。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，柬中合作成效显著，特别是在基础设施建设、贸易往来、投资合作和人文交流等领域，“两国合作不仅为柬埔寨经济发展注入强劲动力，也进一步加深了两国人民的友谊。随着柬中全面战略合作伙伴关系不断深化，相信双边合作的广度与深度将持续拓展。”

“此次访问是深化柬中合作的新机遇，将助力柬埔寨迈向更加光明的未来。”柬埔寨柬中友好协会主席艾桑奥表示，柬中合作取得实实在在的成果，为两国人民带来巨大福祉。期待习近平主席此访期间两国达成更多合作共识。

柬埔寨旅游部国务秘书谢赛曾多次到访中国。“每次访华都会有新的体验与感受，尤其是中国人民的友好热情让人印象深刻。”他表示，习近平主席再次访问柬埔寨，将推动两国关系迈上新台阶，赋予柬中命运共同体新的内涵。

柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉曾访问中国广西，深入了解了中国—东盟信息港建设。“中国的数字产业蓬勃发展，使全球受益。希望柬中加强在绿色能源、人工智能和公共卫生等领域的合作。”他表示，习近平主席此访将进一步巩固两国传统友好关系，推动双边合作迈上新台阶。

柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉近日出席人民日报和柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会。他表示：“希望两国媒体借助此访提供的宝贵契机，进一步深化交流合作，将柬埔寨的美丽风光和独特文化介绍给中国人民，也向柬埔寨人民讲好中国故事。”

“柬埔寨一直视中国为最友好的朋友、最亲密的伙伴。多年来，柬中双边合作始终保持良好发展势头。”柬埔寨公务员部副秘书长谢威瓦表示，柬中合作有助于区域稳定与繁荣。

“习近平主席此访将进一步巩固两国友好关系，推动柬中合作迈向新高度。”柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里表示，柬埔寨近年来积极参与共建“一带一路”，多个合作项目在柬埔寨落地生根。希望未来双方加强在教育、文化、旅游等领域的合作，进一步促进民心相通。

（本报河内、吉隆坡、金边4月13日电 记者刘刚、杨晔、张矜若、孙广勇、沈小晓、刘慧、俞懿春、杨一、戴楷然、宦翔、褚君、曹师韵、章念生、程是颉、白元琪、赵益普）

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)