——习近平主席对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问纪实

新华社记者 郝薇薇 杨依军 本报记者 杜尚泽 胡泽曦

是友好邻邦的盛情邀请，是大国外交的战略运筹。2025年春天，中国国家元首首次出访落笔周边。

4月14日至18日，越南、马来西亚、柬埔寨，习近平主席连访东南亚三国，在广袤山海间，铺展出一幅亲诚惠容的壮美画卷。

善为者，亦善谋。启程前，中央周边工作会议在北京召开，在周边格局和世界变局深度联动的新形势下，吹响“聚焦构建周边命运共同体，努力开创周边工作新局面”的嘹亮号角。

今日之中国和亚洲，面临的是世界之变、时代之变、历史之变。中国从全球视野审视周边，世界亦通过中国与周边的互动明辨大势与未来。

霸权强权破坏国际规范，大国如何对待他国、邻国成为国际关系的突出命题。作为邻国众多的全球大国，中国将以怎样的睦邻之道解题？

单边主义、保护主义冲击多边贸易体制，破坏全球经济秩序。作为世界第二大经济体、全球增长重要引擎，中国将以怎样的合作之道破局？

全球南方迈入新“觉醒时代”，世界多极化大潮日益澎湃。作为拥有五千年文明的东方大国，中国又将以怎样的文明之道因势、应势、成势？

大道之行，天下为公。从习近平主席的东南亚之行中，国际社会看到了一份闪耀东方智慧的中国答卷。

（一）睦邻之道：让历史连接未来

从“中国唐代，真腊王室成员到访中国长安”，到“600多年前，中国明代航海家郑和7次远洋航海中5次到访马六甲”，再到近代以来中越两国人民“携手救亡图存播下革命火种”……访问期间，习近平主席讲起一个个定格在岁月里的友谊故事。

从历史中汲取开创未来的智慧与力量。元首外交把舵领航，中越、中马、中柬友谊之船驶入更加宽阔、更加光明的时代航道。

中越，“同志加兄弟”的传统友谊历久弥坚。

春日的河内，红色成了“城市颜色”。在机场，那是一面面欢快擂响的传统红鼓；在沿途，那是一幅幅祝愿“中越友谊万古长青”的红色横幅；在主席府广场，那是数百名系着红领巾、穿着红衣衫的活泼少年，挥舞着五星红旗和金星红旗，灿烂的笑容绽放出美丽的希望之花。

首日活动，习近平总书记同苏林总书记不约而同佩戴着红色领带。“习近平同志，您好！”“又见面了！”微笑致意、紧紧握手，不到一年时间，两党总书记实现互访。越方在世界文化遗产升龙皇城鸣礼炮21响，致敬中国党和国家最高领导人到访，也是庆祝今年最重要的外交大事。

访越20多个小时，习近平总书记分别同苏林总书记、梁强国家主席、范明政总理、陈青敏国会主席会谈会见，就两党两国关系的全局性、战略性、方向性问题深入交换意见。“客观要求”“战略选择”“头等优先”，苏林总书记连用三个词语阐明对华关系的分量之重。

“亲密的同志和伟大的朋友”，是越方领导人对习近平总书记的亲切称呼。苏林总书记两次邀请习近平总书记茶叙，梁强国家主席、范明政总理分赴机场迎接、送行，一项项特殊礼遇满载敬意。从越南主席府到越共中央驻地，从巴亭广场到内排国际机场，一次次并肩同行，一次次热情拥抱，“越中情谊深、同志加兄弟”具象而生动。

中马，“切水不断”的世代情谊愈益深厚。

古风今韵交融的吉隆坡，因中国贵宾的到来更加五彩斑斓。东部原住民演员跳起热情的民族舞蹈，华文学校管乐团奏响经典的马来歌谣。抵达时雨后初霁，入驻地时已是万家灯火，吉隆坡双子塔的中马国旗灯光秀点亮苍穹。

依山而建的国家王宫，棕榈挺拔。习近平主席同易卜拉欣最高元首登高望远，并肩站在王宫广场检阅台上。金色的王宫穹顶、威严的皇家仪仗队，与迎面而来的吉隆坡现代气象交融在一起。易卜拉欣最高元首说，习近平主席对马来西亚的国事访问是马中关系中的一件大事，充分显示出两国关系的高水平。

2013年、2025年两次访马，习近平主席都引用马来谚语“切水不断”来形容中马情谊。情谊浓浓，安瓦尔总理全程陪同习近平主席访马期间所有活动。每一场，他都第一时间在社交媒体发布消息并配上一首中文歌曲。在机场迎接习近平主席，选的是《我的好兄弟》。

中柬，牢不可破的铁杆友谊初心如磐。

熟悉的茉莉花香扑面而来。登基20年来首次赴机场迎接外国贵宾、首次在机场举行欢迎仪式，为迎接习近平主席再度来访，西哈莫尼国王作出史无前例的礼宾安排。王室成员珍娜公主献上馨雅的茉莉花手环，24名女青年将浸润在金杯中的茉莉花瓣撒向红毯。

两万多名欢迎群众从机场一路绵延。西哈努克大道旁，习近平主席和西哈莫尼国王的巨幅照片醒目矗立。跃动的国旗，舞动的雄狮，“柬中友谊、团结、合作万岁！”的红色横幅，连成绚丽的友谊画卷。

2020年，习近平主席在北京人民大会堂向莫尼列太后颁授中华人民共和国“友谊勋章”；此次来访，西哈莫尼国王将习近平主席请进金边王宫金銮殿，向“伟大的朋友”颁授“柬埔寨王国民族独立大项链级勋章”。红色丝绒布上，金色勋章熠熠生辉，承载着柬埔寨人民对中国人民的深情厚谊。

王宫昆塔波帕殿，同莫尼列太后见面，习近平主席带来她喜欢的鲜花饼：“中国就是你的第二个家，欢迎随时到中国来。”访问期间，两国老一辈领导人缔结培育中柬友谊的动人往事被一次次忆起。欢迎宴会上，西哈努克太皇亲自谱写的传颂中柬友谊的乐曲始终萦绕席间。

新冠疫情期间，洪森亲王冒雪“逆行”的故事成为中柬友好的佳话。这一次，他以人民党主席、参议院主席的新身份赴机场迎送习近平主席。会见之外，特别邀请习近平主席共进早餐，洪玛奈首相、洪玛尼副首相、洪玛讷副司令也一道参加。“中国是柬埔寨最可靠、最信赖的朋友”，在同习近平主席会谈时，洪玛奈首相表示。

新时代大国外交启幕之际，习近平主席洞察时势，提出亲诚惠容周边外交理念。这些年，沿着这条路往前走，风雨兼程，走出一片新天地。中国在周边的影响力、感召力得到历史性提升，同越南、马来西亚、柬埔寨等周边国家关系实现跨越式发展。

当这个世界愈发变乱交织，人们都在瞩目习近平主席的东南亚之行。在思考，也在探寻：什么是中国的睦邻之道？人们又能从其中感悟、学到什么？

答案写在“像走亲戚一样”的频密互动中，写在“亲望亲好，邻望邻好”的博大气度里。

适逢越南共产党成立95周年、越南建国80周年和南方解放50周年，习近平总书记向越方致以热烈祝贺，为越南社会主义工业化现代化建设取得可喜成就感到很高兴。

同安瓦尔总理会谈，习近平主席真诚祝贺安瓦尔总理倡导的“昌明大马”正日益变成美好的现实。

在柬历新年之际应邀访问，习近平主席向柬埔寨人民致以新年祝福。他表示，相信勤劳智慧的柬埔寨人民一定能把国家建设得更加繁荣富强。

访问期间，一个词——“典范”，被反复提及：中越是社会主义国家团结合作的典范，中马树立了国与国关系的典范，中柬树立了大小国家平等相待、真诚互信、互利共赢的典范……安瓦尔总理有感而发：中国是一个强大的经济体，但马来西亚在与中国的关系中从未感受到压力，而是获得平等和尊重。

来看看访问期间发表的3份联合声明吧：

中越联合声明，主题词“加快构建具有战略意义的中越命运共同体”。一年多来，从“构建具有战略意义的中越命运共同体”到“推进中越命运共同体建设”，再到“加快构建具有战略意义的中越命运共同体”……在中越建交75周年的时间节点，习近平总书记同越方领导人对构建中越命运共同体进行了再确认、再加速。

中马联合声明，主题词“构建高水平战略性中马命运共同体”。2023年，习近平主席同安瓦尔总理就共建中马命运共同体达成重要共识；两年后，两国关系再跃升，以新定位开启中马关系新的“黄金50年”。

中柬联合声明，主题词“构建新时代全天候中柬命运共同体”。从率先签署构建命运共同体行动计划，到率先在双边层面构建新时代全天候命运共同体，中柬始终走在构建人类命运共同体前列。双方同时宣布，2025年为“中柬旅游年”。

访问期间，一场“人民的聚会”意蕴深远。

学生、工程师、企业家、大学生村官、体育和艺术工作者……中越友好的生力军自四面八方汇聚一堂。15日，河内国际会议中心，习近平总书记同苏林总书记、梁强国家主席共同会见中越人民大联欢活动代表，启动越南青年赴华“红色研学之旅”。

习近平总书记讲的这句话被大家牢牢记在心里：“今年是中越建交75周年暨‘中越人文交流年’，让我们赓续传统友谊，将两国人民友好的涓涓溪流汇聚成中越友好的滔滔大河，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好世界作出新的更大贡献。”

活动前，习近平总书记在苏林总书记陪同下瞻仰胡志明陵并敬献花圈，在苏林总书记、梁强国家主席陪同下观看中越建交75周年图片展。一幅幅记录中越两党两国历代领导人交往的照片，串联起难忘的岁月与壮阔的征程。

中国同周边国家的亲密情谊，是历史的选择、人民的选择。让历史连接未来，从山水相连走向命运与共。

（二）合作之道：以区域联动全球

45，26，37。访问期间，中国同越、马、柬三国共签署108份合作文本。

在“创纪录”的合作成果敲定之时，还有一个好消息从中国传来：今年第一季度中国经济实现5.4%的增长。

“108”与“5.4%”，两个数据再次证明了开放合作的强大生命力。国际媒体评论道，在世界动荡时期，中国展现出负责任大国的形象，成为“稳定性和确定性的源泉”。

三个握手场景，令人久久回味。

河内，越共中央驻地一层廊厅。

左右两边的长桌上，45份合作文本一份挨着一份，满满摆了三排。关于互联互通，关于人工智能，关于文化体育，关于人力资源开发……习近平总书记同苏林总书记一边看，一边交谈。

同苏林总书记会谈时，习近平总书记就深化中越命运共同体建设提出六点举措：增进更高水平的战略互信、建设更加牢固的安全屏障、拓展更高质量的互利合作、系牢更加广泛的民意纽带、开展更加紧密的多边协作、实现更加良性的海上互动。这45份合作文本，描绘出未来一个时期中越命运共同体建设的“施工图”。

观看完合作文本展陈，习近平总书记提议：“我们握个手吧。”苏林总书记随即热情回应。身后是壮观的旗阵，面前是锦绣的前程，镜头定格下两个社会主义友好邻邦在携手迈向现代化征程上新的“高光时刻”。

布特拉加亚，马来西亚总理官邸G层签字厅。

全场站立，掌声热烈而持久。中马两国国旗前，习近平主席和安瓦尔总理握手合影。两位领导人共同见证双边合作文本的交换。

“儒伊文明对话”、数字经济、服务贸易、“两国双园”升级发展、大熊猫保护……一个个合作项目令人目不暇接。其中一份，关于互免签证的协定，两国民众格外关注。

“坚持战略自主，开展高水平战略协作”“凝聚发展合力，打造高质量发展合作标杆”“传承世代友好，深化文明交流互鉴”，习近平主席就建设高水平战略性中马命运共同体提出三点意见。落到行动，落到实处，都是为了两国人民。

金边，和平大厦二层签字厅。

典雅的金色蝴蝶兰与印有“中柬合作文本交换仪式”字样的绿色背景板交相辉映，习近平主席同洪玛奈首相共同坐在主席台前。

产供链合作、人工智能合作、发展援助合作、海关检验检疫合作……双方代表一次次走上大厅中央的红色方毯，交换合作文本。深化更高水平政治互信、拓展更高质量互利合作、筑牢更高层次安全保障、开展更高频率人文交流、强化更高标准战略协作，从五大领域发力，中柬关系向更高水平迈进。

仪式最后，习近平主席同洪玛奈首相紧紧握手。是发展战略的对接，是发展机遇的共享，是发展新篇章的共同书写。

修建扶南德佐综合水利项目是柬埔寨的百年梦想，中国充分理解柬方关切并提供必要支持。一头连着工业现代化，一头连着农业科技化产业化，中方根据柬方需要制定的“工业发展走廊”“鱼米走廊”两份合作规划加速落实，中柬“钻石六边”合作架构进一步充实。

在沃野千里的红河沿岸，在工地繁忙的马来半岛，在游人如织的湄公河畔，极目远望，大开放、大合作、大交流热潮涌动。越南的辣椒、马来西亚的椰子拿到了走上中国百姓餐桌的“入场券”，中国的商用飞机、5G技术获得了东南亚市场的新订单，中越、中柬青年更频繁地双向奔赴，中马两国高校已着手建设联合实验室……

中国与东南亚国家的合作更“深”了，也更“新”了——这是海外观察家对习近平主席访问成果的解读。

更“深”的是彼此间的信任。睦邻、安邻、富邻，中国的一言一行，周边国家都看在眼里，对中国的认知维度不断拓展：中国不仅是关键的贸易伙伴和投资来源国，更是进行战略沟通、开展政治安全合作的重要伙伴。

访问期间，中越决定将两国外交、国防、公安“3+3”战略对话机制确定为部长级，中马同意建立外交、国防“2+2”对话机制，中柬决定建立外长、防长“2+2”战略对话机制。

更“新”的是双边合作的领域。中越、中马、中柬联合声明不约而同提到“新质生产力”：中越“同意以中国发展新质生产力、越南发展新型生产力为契机，构建更加广泛深入的全方位合作格局”，中马“同意共同致力于打造地区新质生产力合作高地”，中柬“推进联合研究、技术转移、创新创业等合作，培育新质生产力”……

在越南媒体上发表的署名文章中，习近平总书记提到令全球瞩目的“中国新能源产业、人工智能和动画影视”。新一轮科技革命和产业变革的大潮奔涌而来，越来越多的国家“在中国看到了未来”，希望从中国得到助力，选择与中国携手同行。

中越人民大联欢活动代表相聚时，越南邮电科技大学副校长陈光英向习近平总书记讲述了自己的“清华故事”。在清华大学学习的日子，让他记住了美丽的荷塘，也得到了“自强不息，厚德载物”校训的精神滋养。如今，作为一名信息技术专家，他“十分期待与中国大学加强在人工智能、大数据领域的合作”。

大国外交，有着眼细处的落笔，有立足全局的擘画。

访问期间，习近平总书记和苏林总书记、范明政总理共同见证中越铁路合作机制启动。中越标准轨铁路的全面联通，将进一步拓展区域互联互通的大图景。从中老铁路到中泰铁路，从印尼雅万高铁到马来西亚东海岸铁路，乘着共建“一带一路”的东风，泛亚铁路网的宏伟愿景一点点变成现实。

一个是世界第二大经济体，一个是世界第五大经济体，中国和东盟连成了一个20多亿人口的超大规模市场。曾经被视为世界体系“边缘者”，如今则拥有了共同影响经济全球化走向的能量和潜力。

马来西亚，今年东盟轮值主席国和中国—东盟关系协调国。习近平主席对安瓦尔总理讲的这段话有着超越双边的重要意义：“中方支持马来西亚发挥东盟轮值主席国作用，愿同地区国家一道，尽早签署中国—东盟自由贸易区升级议定书，以开放包容、团结合作抵制‘脱钩断链’、‘小院高墙’和滥征关税，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观回应弱肉强食的丛林法则，以亚洲的稳定性和确定性应对世界的不稳定和不确定。”

“小船孤篷经不起惊涛骇浪，同舟共济方能行稳致远。”团结合作的力量不断凝聚。

苏林总书记说，习近平总书记的来访增强了越方战胜风险挑战和推进社会主义事业的信心，愿同中方加强协调，维护国际贸易规则。

安瓦尔总理表示，中国带来的不仅是稳定性，更是持久的希望。东盟不赞成任何单方面施加关税的做法，将通过合作联合自强，保持经济增长。

洪玛奈首相感慨道，在单边主义引发世界局势动荡、多边贸易体系受到冲击的形势下，中国发挥了领导作用，为世界提供了宝贵的确定性。

（三）文明之道：让东方启迪世界

16日晚，马来西亚总理官邸宴会厅灯火璀璨，安瓦尔总理为习近平主席举行盛大欢迎晚宴。代表马来族群、华裔族群、印裔族群的演员跳起民族舞蹈，欢迎中国贵宾。

是友谊的盛宴，也是文明的对话。

安瓦尔总理研读过《论语》，致力于推动伊斯兰文明与儒家文明互学互鉴。晚宴致辞中，他讲起对习近平主席提出的人类命运共同体理念的理解：“这让我想起《论语》中的名言：四海之内皆兄弟。”

此次访问，是习近平主席同安瓦尔总理第三次会面。每一次交谈，在政治关系和经济合作之外，两位领导人都会交流各自的哲学思考。谈得越来越深入，也越来越有共鸣。安瓦尔总理说：“习近平主席不仅是杰出的政治领袖，而且深谙经济发展之道，更是有着清晰愿景、了解文明价值的伟人。”

两洋相拥的东南亚，自古以来便是“多文明世界”。放眼整个亚洲，亦是一片五彩缤纷。这样的地理文化和历史经历，积淀形成了和平、合作、开放、包容的亚洲价值观。

秉持这样的价值观，亚洲国家在迈向现代化的进程中走出了一条独立自主、相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢的亚洲特色发展道路，也创造了相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度的亚洲方式。

越共中央驻地，茶香氤氲。苏林总书记邀请习近平总书记小范围茶叙。从党风建设到深化改革再到现代化事业，两党总书记就治党治国理念深入交流，一致同意加强交流互鉴，共同走好社会主义道路。

马来西亚国家王宫会见厅，习近平主席同易卜拉欣最高元首不约而同谈到了“人民”。中马联合声明里写下了这样一句话：“双方都秉持以人民为中心的发展理念，将扩大减贫扶贫、农业和乡村振兴等合作。”

亚洲是新兴经济体和发展中国家群体性崛起的前沿地带，而中国正是这一地带的重要引擎。当世界多极化、经济全球化、文明多样化的大潮激荡澎湃，世界期待着因应变局的“亚洲智慧”“中国方案”。

中国理念、中国倡议，在东南亚大地，被热烈讨论，也被广泛认同。

苏林总书记表示，越方支持习近平总书记提出的人类命运共同体理念和三大全球倡议，高度赞赏中共中央周边工作会议确定同周边国家建设“五大家园”愿景和坚持睦邻安邻富邻方针。

在安瓦尔总理看来，习近平主席提出的一系列全球性倡议，体现了看待世界的独特方式：“全球发展倡议强调包容性进步，全球安全倡议呼吁通过对话实现和平，全球文明倡议提出尊重差异不是和谐的障碍，而是其前提。”

“三大全球倡议”成为中柬联合声明的一个核心关键词。如何落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，双方分别列出12个、9个、10个行动方向。

“站在亚洲实现整体振兴的新起点上，中国将坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针，保持周边外交政策的延续性和稳定性，深化同周边国家友好合作，让中国式现代化成果更多惠及周边，推动构建周边命运共同体，携手推进亚洲现代化进程。”

周边，中国的安身立命之所，发展繁荣之基。这里，镌刻着大国外交开拓笃行的坚实步履，传颂着中国与邻国携手迈向现代化的动人故事。2025年春天，习近平主席东南亚之行圆满成功，新征程上的中国特色大国外交书写下新的精彩一笔。从周边发轫、起步，人类命运共同体的宽广大道，前程壮阔……

（参与记者：韩梁、张远、邹学冕、毛鹏飞、吴长伟）

《 人民日报 》（ 2025年04月20日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)