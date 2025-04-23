——国际人士积极评价中国经济实现2025年良好开局

中国国家统计局日前发布的数据显示，初步核算，一季度中国国内生产总值（GDP）318758亿元人民币，按不变价格计算，同比增长5.4%，比上年四季度环比增长1.2%。接受本报记者采访的国际人士表示，2025年中国经济起步平稳、开局良好，中国经济在全球面临较大不确定性背景下保持稳定增长，取得了来之不易的成绩，不仅保障了国内民生发展，也为世界经济带来更多信心，中国继续成为世界经济增长的主引擎和稳定锚。

“中国经济显示出强劲韧性和巨大活力”

当前单边主义、保护主义抬头，世界经济复苏乏力，面临着巨大的不确定性，外部冲击对中国经济平稳运行造成一定压力。作为全球第二大经济体，中国经济走势受到国际社会高度关注。一季度公布的亮眼成绩单显示，中国经济高质量发展向新向好，彰显了中国经济强大韧性和潜力。

数据显示，一季度中国农业生产形势较好，工业生产增长加快，服务业较快增长。其中，农业（种植业）增加值同比增长4.0%；全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比上年全年加快0.7个百分点；服务业增加值同比增长5.3%，比上年全年加快0.3个百分点。

“一季度中国GDP同比增长5.4%，这是非常了不起的成绩。”卢旺达资深媒体人和出版人姆班达说，“在当前复杂国际形势下，中国经济显示出强劲韧性和巨大活力，为未来发展奠定了坚实基础。对世界其他国家来说，这无疑是一个积极的信号，表明中国经济依然是全球经济增长的重要引擎。”

“5.4%的增速高于去年全年5%的增速，延续了稳中向好的态势。”阿尔及利亚工业投资专家穆罕默德·萨右德对中国工业领域发展成绩尤为关注，他表示，一季度中国高技术制造业增加值占规模以上工业的比重同比提高0.5个百分点，产业结构持续优化；装备制造业一季度增加值同比增长10.9%，拉动整体工业生产增长3.5个百分点，发挥了重要支撑作用，“显示中国的产业升级在向前迈进，高质量发展成绩显著”。

“中国经济强劲开局表明，作为全球第二大经济体，中国依然是世界经济的稳定锚。”巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，中国经济的稳定增长持续拉动全球需求、维护产业链供应链稳定，为跨国企业提供可靠的市场支持，为全球经济注入了信心，“尤其对那些与中国保持紧密经贸联系的发展中国家而言，中国带来了确定性和发展机遇”。

“有力的措施有效激发了市场的消费潜力”

第五届中国国际消费品博览会汇集来自71个国家和地区超过4100个品牌，为全球企业搭建拓展中国市场的通道，更通过促进供需精准对接持续强化消费对经济增长的推动力。提振消费既是应对外部挑战的稳定器，也是推动高质量发展的加速器。数据显示，一季度中国社会消费品零售总额124671亿元人民币，同比增长4.6%。

韩国成均馆大学成均中国研究所所长李熙玉特别关注到，随着各项宏观政策持续发力显效，中国消费市场近来涌现出许多新的消费模式，以“人工智能+”行动促进“人工智能+消费”的表现也十分亮眼，“中国的消费模式正在迅速适应中国经济转型”。李熙玉表示，中国经济发展韧性的背后离不开政策保驾护航。“中国今年的《政府工作报告》提出，出台实施政策要能早则早、宁早勿晚。政府推出的扩大有效投资等相关政策都取得了不错效果。”

“扩内需、促消费不仅能够拉动经济增长，还能提升民众的生活水平，增强经济的内生动力。”姆班达注意到，自去年以来，中国各地为扩内需促消费出台了一系列政策，“有力的措施有效激发了市场的消费潜力，中国消费市场呈现蓬勃发展态势”。

埃及阿拉伯研究中心顾问阿布·贝克尔·迪卜说，中国超大规模市场、持续扩大开放的坚定决心吸引外资企业在华发展，外资持续加码投资中国凸显跨国企业对中国经济的信心。

最新发布的《国家创新指数报告2024》显示，中国创新能力综合排名居世界第十位。“从量子信息、人工智能，到先进制造、新材料等多个领域，中国科技创新不断取得突破，充分体现出国家对科研的高度重视。”卡尔内罗认为，中国的高质量发展不仅追求合理的经济增长，更强调增长的智慧性、绿色性与包容性。这使中国逐步从“技术应用大国”迈向“技术创新强国”。“对于全球合作伙伴而言，这意味着更多合作机遇，尤其是在清洁能源、数字基础设施、智能制造等未来产业领域。”

“体现了中国作为负责任大国的担当”

面对严峻复杂的外部环境，中国经济实现“开门红”，为世界注入了宝贵的确定性。中国坚定不移办好自己的事，以高质量发展和坚定不移扩大对外开放，不断改善人民生活，为世界发展提供新机遇。

“中国始终坚持以人民为中心的发展理念，发展经济时始终把民众对美好生活的向往作为出发点和落脚点，让政策既有力度又有温度，让发展成果实实在在转化为群众的获得感、幸福感。”肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内表示，中国在推动经济发展进程中，稳物价、增就业、促增收，着力解决广大群众的急难愁盼，展现出强大的政策协同能力，让中国的发展成果更多更公平惠及全体人民。

“中国经济一季度实现良好开局，为全球经济增长贡献重要确定性。面对外部挑战，中国坚定不移反对单边主义、深化国际合作，展现出强大的韧性与应对能力。”萨右德表示，中国制造展现出技能密度、供应链成熟度及产业协同效率的强大优势。中国以提振内需和高水平科技自立自强为其他国家提供了可资借鉴的发展经验。

“中国坚定不移维护多边主义、持续扩大开放的做法，我深表赞同，这体现了中国作为负责任大国的担当。”姆班达表示，中国经济持续稳健增长，将为世界经济作出更大贡献。“我期待中国继续与包括卢旺达在内的非洲国家深化互利合作，共同推动全球经济的繁荣发展。”

（本报北京、开罗、阿尔及尔、里约热内卢、首尔、内罗毕4月22日电 记者周輖、黄培昭、郝瑞敏、陈一鸣、莽九晨、黄炜鑫）

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)