【柬埔寨】金平

柬中友好交往源远流长。两国已铸就并培育了牢不可破、坚如磐石的友谊。目前，中国是柬埔寨最大贸易伙伴和投资来源国。柬埔寨是中国共建“一带一路”倡议和三大全球倡议的坚定支持者，还是首个与中国签署构建命运共同体行动计划的国家。

中国提出人类命运共同体理念，强调各国之间的相互联系，以及全球合作应对共同挑战。该理念倡导多边主义、合作共赢，摒弃零和思维，呼吁构建一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

人类命运共同体理念在柬中两国的紧密合作中得到生动体现。建交以来，两国合作一直注重互利共赢和共同发展。双方在合作时，以实现双赢为优先目标，确保两国都能获得实实在在的利益。中国在基础设施、农业、教育和医疗等领域向柬埔寨提供援助，改善了柬埔寨人民的生活，推动当地可持续发展，助力当地减贫。

中国为柬埔寨抗击新冠疫情提供了重要支持，包括派遣医疗专家组、提供医疗物资和数百万剂新冠疫苗。疫情后，中国在柬埔寨的经济复苏过程中也发挥了重要作用。与此同时，柬埔寨在自身资源有限的情况下，也在疫情初期给予中国支持，凸显了两国相互扶持、命运与共的伙伴关系。

中国在柬埔寨基础设施建设方面的大力支持，体现了中方对共同繁荣和改善民生的关注。这些项目促进互联互通，创造就业机会，刺激经济增长，直接惠及柬埔寨民众。文化交流、农业合作以及对文化遗产地的共同保护，进一步巩固了两国相互理解和尊重的纽带。

两国在安全领域的合作，包括共同打击跨国犯罪和恐怖主义，体现了双方维护地区和平与稳定的共同承诺。两国还积极参与多边论坛，共同倡导全球合作，共同应对挑战，在国际社会展现共同面对未来的坚定决心。柬中命运共同体已成为国家间关系的“独特典范”。

柬中双方致力于相互尊重主权和互不干涉，在经济发展、安全和地区稳定方面开展密切合作，始终秉持“共担风雨”原则。我认为，柬中两国已经达成共识，一国的繁荣有助于另一国的繁荣。这体现了双方对彼此命运相连的认同，以及对合作发展的决心。

未来，柬中合作应该大力聚焦可持续发展，加快“工业发展走廊”以及“鱼米走廊”的建设。同时，双方还应加强在东盟等区域内的合作，有效应对共同挑战，为地区稳定作出新的贡献。

（作者是柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长）

（编译：简承渊）

(责编：张悦、杨牧)