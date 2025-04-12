人民网吉隆坡4月11日电 （记者刘慧）4月11日下午，在马来西亚关丹，随着“海丰太平洋”轮汽笛长鸣划破天际，关丹港—北部湾港冷链精品航线正式开通。广西壮族自治区主席蓝天立、马来西亚交通部长陆兆福、彭亨州行政议员兼州务大臣官方代表莫哈末·尼扎·纳吉、广西北部湾国际港务集团有限公司董事长刘胜友等嘉宾出席活动，共同见证这一时刻。

蓝天立表示，在共建“一带一路”的大背景下，广西与马来西亚的务实合作不断深化，去年双方进出口额超145亿元人民币，增长26%；中马“两国双园”已成为两国经济合作创新典范。新航线的开通，开辟了一条新的跨境海运物流通道，让中马两地更多的优质货物跨越山海、惠企利民。广西愿以新航线开通为新的起点，进一步深化与马来西亚的互联互通和开放合作，为服务中马命运共同体建设作出新的贡献。

陆兆福指出，新航线不仅仅是一条物流通道，更是马中之间长期合作的成果体现。在共建“一带一路”倡议框架下，马中 “两国双园”为双方在工业、贸易和基础设施领域的合作奠定了坚实基础。关丹与钦州两港之间的直接联通，使得这种合作进一步深化。此次冷链精品航线的开通进一步巩固了关丹港的战略地位。

刘胜友表示，此次冷链精品航线的开通，是北部湾港集团深入贯彻共建“一带一路”倡议、推动陆海新通道建设的重要成果。北部湾港与关丹港在中马两国政府支持下，持续深化港航协作，2024年双方实现货物吞吐量11.9万吨，同比增长144.4%；集装箱吞吐量545标箱，同比增长105%。此次新航线的开通，将进一步提升物流效率，推动中马双向货物更加便捷流通。

“海丰太平洋”轮本次搭载的是冷链农产品与工业货物。马来西亚的榴莲等特色农产品、矿石等优势资源将借助航线直达中国市场，助力打开国内消费市场。而中国的化肥、化工品、日用品等也将更高效地进入东南亚腹地，服务当地民众与产业发展，打造一条真正意义上的双向流通跨境物流新通道。

该航线为广西北部湾国际港务集团有限公司联合新海丰集运持续打造的区域冷链精品航线。航线的正式开通，标志着中马“两国双园”港产园联动合作迈出新步伐，为两国之间物流通道建设注入新动能。

(责编：艾雯、刘慧)