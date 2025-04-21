习近平主席以大国担当发出维护自由贸易、反对单边霸凌、构建人类命运共同体的正义之声，引发各方强烈共鸣，为各国加强团结合作注入信心和勇气

4月14日至18日，习近平主席成功对越南、马来西亚、柬埔寨三国进行国事访问。在单边主义、强权政治冲击世界的大背景下，此访作为今年中国元首外访的开篇之作，备受国际舆论关注。访问期间，习近平主席以大国担当发出维护自由贸易、反对单边霸凌、构建人类命运共同体的正义之声，引发各方强烈共鸣，为各国加强团结合作注入信心和勇气。

贸易战、关税战损害各国正当利益，广大发展中国家首当其冲。“我们今天正在目睹的，不是客观评估全球化的不足之处，而是倒退回‘经济部落主义’。”马来西亚总理安瓦尔的忧虑之词，道出了当前国际社会的共同感受。世界渴望稳定性、确定性，反对单边霸凌、丛林法则。在此关键当口，习近平主席此访释放了中国坚定捍卫多边主义、坚定维护国际贸易规则的强烈信号，中国作为自由贸易倡导者、发展中国家利益捍卫者、区域合作引领者的形象更加深入人心。

面对动荡国际形势，中国坚定做理性、坚强、可靠的伙伴。在越南，习近平总书记、国家主席指出，中国和越南都是经济全球化的受益者，要增强战略定力，共同反对单边霸凌行径，维护全球自由贸易体制和产业链供应链稳定。在马来西亚，“以开放包容、团结合作抵制‘脱钩断链’、‘小院高墙’和滥征关税”“以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观回应弱肉强食的丛林法则”“以亚洲的稳定性和确定性应对世界的不稳定和不确定”，中国声音指明穿越逆风逆水的正确方向。在柬埔寨，习近平主席指出，中柬两国作为全球南方重要力量，要坚守和平、团结、合作的共同价值追求，反对一切单边霸凌行径，践行真正的多边主义。顺应历史大势，契合各国所需，中国方案被认为“带来的不仅是稳定性，更是未来持久的希望”。

单边主义和霸权主义不得人心，没有哪个国家愿意退回到封闭的孤岛。“越方愿同中方加强协调和配合，坚持多边主义，坚守和平共处五项原则，维护国际贸易规则”“马来西亚珍视中国的确定性，将遵循历史智慧和未来希望的指引，始终做中国坚定不移、坚守原则的朋友”“东盟不会赞同任何单方面施加关税的做法，将通过合作联合自强，保持经济增长”“柬方愿同中方加强协调和配合，维护双方共同利益”……不断汇聚的共识和力量，为在域外冲击下维护地区合作大局、捍卫国际公平正义增强了底气、提振了信心。

风雨袭来时，中国坚持做合作者、赋能者，彰显立己达人的负责任大国担当。面对保护主义抬头，中国坚定不移扩大高水平对外开放，携手各国特别是周边国家共同走好现代化之路。访问期间，中国经济一季度成绩单出炉，5.4%的增速展现向好态势，也折射更加广阔的合作空间。中国超大规模市场始终向周边国家敞开，欢迎更多东盟国家优质产品对华出口，在关键时刻带来关键信心。中越铁路合作机制启动，将赋予中国—中南半岛经济走廊更强劲发展动能。中马双方商定共同打造地区新质生产力合作高地，助力各自现代化进程。中方根据柬方需要制定了“工业发展走廊”、“鱼米走廊”两份合作规划，以实际行动支持柬埔寨加速发展。国际舆论评论称，中国倡导自由贸易、强调相互尊重，对外政策高度稳定，同各方合作基于互惠友好而非交易逻辑，已成为东南亚经济增长的有力支撑和可靠伙伴。

只有共同繁荣，才能实现持久繁荣。中方愿同地区国家一道，坚守公平正义人间正道，坚持在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展，以团结合作共应风险挑战，共同守护亚洲家园的美好发展前景，携手做世界百年变局中的和平力量、稳定力量、进步力量。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)