新华社伦敦4月24日电 题：伦敦会谈“降级”凸显美国乌克兰政策窘境

新华社记者郑博非

乌克兰代表23日在伦敦与英国、法国、美国三国代表就俄乌冲突停火的可能性举行会谈。会谈在召开前最后一刻被“降级”，原计划出席的美国国务卿鲁比奥突然取消伦敦之行，转而赴莫斯科与俄方单独会谈，这一变动再度凸显各方在解决乌克兰危机方面的巨大分歧。

美国新一届政府执政近百日，在乌克兰问题上，从最初扬言24小时内结束俄乌冲突，到后来提出在4月20日实现和平计划以达成停火，再到讨论临时停火等方案，口风一变再变，危机迟迟未解。分析人士指出，美国依靠单方面施压以及“交易”的做法解决不了乌克兰危机，因为其目的是从各方攫取更多利益，实现美国利益的最大化。

为何降级

英国天空新闻网报道说，乌克兰问题伦敦会谈从外长会“降级”为各方代表闭门会，与美方对乌持续施压有关。

会谈前夕，乌总统泽连斯基拒绝了一项由美方起草的和平框架，其中涉及乌在领土问题上的核心关切。乌方发表声明说，在“全面和无条件停火”实现前，不会就任何主权议题进行谈判。据媒体报道，泽连斯基强硬拒绝美方提议后，鲁比奥“抽身”前往俄罗斯。美国总统特朗普23日在社交媒体上公开指责泽连斯基阻碍“和平谈判”。

2月28日，美国总统特朗普（中）在首都华盛顿白宫迎接到访的乌克兰总统泽连斯基（右）。当天两人在媒体前爆发激烈争吵。新华社记者 胡友松 摄

英国将被“降级”的会谈称作“具有实质性的技术磋商”。但有分析认为，美国的“选择性退席”无异于再一次将盟友踢出“主桌”。

英国政府发言人表示，“我们始终致力于为乌克兰争取一项公正而持久的和平”，并强调英美乌欧之间的合作仍在继续。此外，英国外交部发言人在会后发布的一份声明中表示，会谈取得“重大进展”，但并没有就实质性成果内容作出说明。

“雄心”还是“祸心”

特朗普政府上任时宣称，将迅速结束俄乌冲突。此后，美方撇开欧洲，单方面与俄方接触，在安全保障等方面向乌克兰施压以迫使其与俄方和谈。而今，特朗普政府执政近百日，俄乌冲突依旧。

特朗普日前表示，如果关于结束俄乌冲突的谈判无法在短期内取得明确进展，美国将不再参与斡旋。美国副总统万斯、鲁比奥等人最近也都有类似表示。

美国媒体认为，这些言论似乎意在加大对乌克兰的压力。英国天空新闻网评论说，特朗普政府近期这些表态流露出“挫败感”。特朗普声称自己“非常接近”达成协议，但乌克兰、欧洲等方面释放的信号却表明，事实并非如此。

分析人士指出，特朗普政府急于兑现“迅速解决冲突”的承诺，但其单方面施压的做法正遭遇越来越大的反弹和阻力。

美国《华盛顿邮报》说，泽连斯基如今多次强调乌克兰坚持“立即、全面和无条件停火”，这表明乌方越来越愿意不惜一切代价抵制美国在达成协议方面施加的压力。

在美国持续施压下，美乌正逐步接近达成矿产协议，但英国广播公司网站发表文章指出，这引发了更大的疑问——只要美国的商业利益得到保护，华盛顿是否真的在乎谁长期控制乌克兰？

为表达对乌克兰的支持，法国政府强调，任何和平协议都必须“确保乌克兰的基本权利得到尊重”。英国外交大臣拉米也多次重申，和平协议必须建立在乌克兰自身可以接受的基础上。媒体披露，多名欧洲外交官认为，美方要求乌克兰作出的让步“令基辅难以接受”，也让欧洲遭遇尴尬。

3月1日，在英国伦敦唐宁街10号首相府前，英国首相斯塔默（左）与乌克兰总统泽连斯基交谈。新华社记者 李颖 摄

此前，法国和英国主导建立“志愿联盟”，旨在为乌克兰提供安全保障，并制定结束俄乌冲突的计划。有分析说，这是欧洲应对被美国“晾在一边”的方式。欧洲试图表明其有能力单独支持乌克兰，并在未来俄乌停火后确保乌克兰安全。

(责编：刘洁妍、崔越)