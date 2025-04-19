4月17日，“我们衢州见”活动嘉宾在植树后与学生合影。新华社记者 黄宗治 摄

4月17日至18日，以“让历史照亮未来”为主题的“我们衢州见”中美民间友好交流活动在浙江衢州举行。中美友好人士一同参观“杜立特行动”大救援遗址，携手“共植友谊林”，并进行系列交流活动。