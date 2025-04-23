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“伊中共建‘一带一路’面临黄金机遇” 

——访伊拉克智库两河中心前主任艾哈迈德·马穆里 

2025年04月23日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月23日电 （记者管克江）艾哈迈德·马穆里是伊拉克知名学者，曾担任过库法大学法学院院长、智库两河对话中心主任。近日，人民网记者对他进行了专访。

去年，艾哈迈德·马穆里两次访问中国。2024年6月，他受中国外交部邀请，访问了北京和上海的多家大学、智库和媒体。去年10月，他赴华参加了首届“中阿文明交流互鉴”国际研讨会，并就伊拉克与阿拉伯国家参与共建“一带一路”的重要意义作了演讲。

图为伊拉克两河中心前主任艾哈迈德·马穆里。受访者供图

图为伊拉克两河中心前主任艾哈迈德·马穆里。受访者供图

谈及访华感受，艾哈迈德·马穆里说：“中国人民的谦逊与勤奋给我留下深刻印象。中国民众都乐于助人，勤于工作，善于创造。”艾哈迈德·马穆里谈到他在北京的一个经历。一天晚上他和几位同事想体验一下共享单车，但不知道怎么使用。这时候两名青年人主动过来帮忙，告知需要用手机程序充值。发现他们没有微信后，又主动用自己的账户帮他们一行四人开启了自行车，并拒绝收取报酬。“他们说，‘你们是我们的客人’。”艾哈迈德·马穆里表示，中国年轻人的这句话让他非常感动。

艾哈迈德·马穆里表示，伊拉克与中国的交往源远流长。共建“一带一路”是一项宏大的发展合作倡议。伊方愿意积极参与。另一方面，各方也在探索如何在这一过程中廓清伊方的角色。当前，在伊总理苏达尼主导下，伊拉克正在启动连接海湾到地中海的通道建设，其中最重要的就是巴士拉的法奥港。作为伊拉克“发展之路”基建计划的起点，法奥港项目建成后将成为拥有近1亿吨吞吐量的港口。他指出：“伊中共建‘一带一路’面临黄金机遇，加强合作对双方都有利。”

贫困是人类社会顽疾。艾哈迈德·马穆里表示，摆脱贫困是新中国成立以后孜孜以求的目标。新时代中国实现了全面消除绝对贫困的目标，创造了减贫奇迹。不仅如此，中国为以中国式现代化推进强国建设、民族复兴伟业制定了路线图和时间表。

他认为，中国的发展成就体现出多种特质，如科学规划、注重实际、人文关怀等。中国还是一个倾听者，而不像某些国家只会夸夸其谈。中东地区发展迫切需要借鉴这些特质。

艾哈迈德·马穆里表示，当今世界面临多重挑战，中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等，提出了应对人类共同挑战的中国方案。“人类同处一个地球，必须携手应对挑战。没有哪一个国家能够在危机中独善其身。中方倡议为维护世界和平、推动共同发展、实现互利共赢注入稳定性和正能量。”

（人民网海瑟姆·穆扎恩参与采写）

(责编：曹欣悦、杨牧)

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