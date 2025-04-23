【柬埔寨】尼克·占达利

应柬埔寨国王西哈莫尼邀请，中国国家主席习近平于4月17日至18日对柬埔寨进行国事访问。习近平主席时隔9年再次访问柬埔寨，为区域合作注入了新的信心与力量。此次历史性访问，印证了柬中两国坚不可摧的“铁杆友谊”。柬埔寨与中国携手构建新时代全天候柬中命运共同体，为构建人类命运共同体树立典范。

习近平主席访问柬埔寨期间，两国签署了37项具有变革意义的合作协议，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生等领域，标志着柬中“钻石六边”合作架构向前迈出重要一步。这些协议与柬埔寨的“五角战略”紧密契合，放大共建“一带一路”倡议的影响力，推动西哈努克港经济特区（以下简称“西港特区”）等项目的建设。西港特区拥有200多家企业，数万人在此就业。如今，在两国务实合作框架下，西港特区与“工业发展走廊”和“鱼米走廊”合作规划等一道，正在将柬埔寨重新定位为东盟地区的制造业和农业中心。

柬中自由贸易协定已使双边贸易额在2024年拉升至151亿美元，包括芒果、香蕉等优质农产品在内的超过90%的柬埔寨商品，如今享受零关税进入中国市场。凭借这项优势和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的利好，柬埔寨商品打开了通往更广阔市场的大门。在共建“一带一路”合作框架下，柬中基础设施合作不断结出硕果，金边—西哈努克高速公路和暹粒吴哥国际机场等项目建成投用后，大幅降低了物流成本、提升了时效。西港特区制造的服装产品不到一周便可抵达中国和其他港口，使柬埔寨有望成为地区供应链的枢纽。

在开放的区域主义共同愿景下，柬埔寨期望在东盟和中国间架起桥梁。习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，在柬埔寨得到了积极响应。两国领导人宣布2025年为“柬中旅游年”。预计到2030年，暹粒吴哥国际机场的旅客吞吐量将达到1000万人次，这些都将促进柬埔寨经济和文化发展，让柬埔寨成为东盟与中国和谐共处的典范。

习近平主席指出，作为亚洲大家庭的重要成员，中柬两国要顺应历史潮流，回应人民期盼，双向奔赴、相互成就，做落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的先行者和示范者，推动新时代中柬命运共同体建设行稳致远。这是一声响亮的召唤，相信双方将以坚定不移的决心贯彻践行。通过柬中自贸协定、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和高质量共建“一带一路”等协同发力下，柬埔寨不仅经受住了全球贸易紧张局势的考验，还为国家繁荣、团结、稳定规划出一条光明大道。柬埔寨与中国携手并进，必将共创互利共赢、地区稳定、和谐美好的未来。

（作者是柬埔寨金边皇家大学国际关系与公共政策学院院长、21世纪“海上丝绸之路”研究中心主任）

(责编：贾文婷、杨牧)