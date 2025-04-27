近日，美国一市长公开表示，想给流浪汉免费发芬太尼。这一令舆论哗然的言论，再次揭示了美国芬太尼危机的严峻现实。美国芬太尼危机的根源在于自身，却一再选择甩锅中国，甚至以此为借口对中国输美商品大幅加征关税。美方这种“内病外治”的做法，不仅无助于解决自身问题，还损害中美两国在禁毒领域的合作基础。

美国至今仍未永久整类列管芬太尼，相关监管措施也迟迟没有落实到位，导致药物滥用和毒品泛滥问题愈演愈烈。美国人口占全球人口不到5%，却消费了全球80％的阿片类药物，可谓全球禁毒事业的黑洞。美国疾病预防和控制中心的数据显示，2023年，以芬太尼类物质为主的合成阿片类物质滥用过量致死人数达7.5万，占全部药物过量致死人数的近70％，成为美国18岁至45岁成年人死亡的主要原因。面对这一“美国有史以来面临的最致命的毒品威胁”，美国政府在减少国内毒品需求、加强处方药管控、强化毒品危害宣传教育等关键工作上无所作为，始终未能出台标本兼治的禁毒政策。美国思和致远基金会的民调显示，绝大多数美国人认为贩毒集团、吸毒者和美国政府才是芬太尼危机的责任方。《大西洋月刊》指出，要解决这一问题，美国需要在公共政策、执法体系、法律规范等多个层面进行深刻变革。

作为全球禁毒力度最大的国家之一，中国对包括芬太尼类物质在内的毒品始终秉持“零容忍”态度，并以负责任态度履行国际义务。今年3月，中方发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书，详细阐述了中国在芬太尼类药品管控、严打芬太尼类物质犯罪、严格芬太尼类物质前体管控、科技手段研发应用、提升整体管控效能、芬太尼类物质全球共治等方面所做大量工作和创新经验等。

中方在本国并无规模性滥用情况下，本着人道主义精神，应美方请求，于2019年在全球率先整类列管芬太尼类物质，是全球第一个永久整类列管芬太尼类物质的国家。中方整类列管后，未再查获向境外走私、贩卖芬太尼类物质犯罪案件，也未再收到美方查获来自中国此类物质的通报。美国国务院发布的《国际禁毒战略报告》也承认，“自从中国2019年整类列管芬太尼类物质以来，几乎没有发现从中国进入美国的芬太尼或芬太尼类似物”。近年来，芬太尼类物质前体化学品不断变化，品种持续增多，中方始终坚持强化前体管控，科学列管、分级分类监管、严格出口监管，坚决遏制前体化学品非法流失，并与包括美国、墨西哥等在内的有关国家在应对芬太尼类物质及其前体流失问题方面持续深入开展合作，取得明显成效。

中美禁毒执法合作是两国执法合作的重点。2024年成立的中美禁毒合作工作组，为双方携手应对全球毒品问题提供了重要平台。无论是中方跨部门代表团赴美参加中美禁毒合作工作组首次高官会议，还是双方禁毒部门保持日常热线联系、开展常态化交流会晤，都务实推动两国禁毒和执法领域对话合作。2024年以来，双方开展了多次技术交流，探讨强化技术支撑应对芬太尼问题，持续推动技术领域合作。《外交学者》网站近期刊文指出，中美在芬太尼问题上的双边合作可以拯救生命、保护社会并惩罚贩毒者。

美国以芬太尼问题为由对华加征关税的做法严重违反世贸组织规则，中国对此强烈不满，坚决反对，并已采取必要反制措施，坚定维护自身正当权益。中方开展对美禁毒执法合作的原则立场非常明确，愿在平等和相互尊重基础上开展对话和合作。美方应尊重事实，正视问题，从维护自身利益出发作出正确选择，停止以芬太尼问题为借口对华施压、威胁和讹诈。

《 人民日报 》（ 2025年04月27日 03 版）

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