人民网利雅得4月20日电（记者任皓宇）瑞狮起舞矫健灵活、古筝演奏激越悠扬、川剧变脸生动活泼……20日上午，沙特苏欧德国王大学礼堂内热闹非凡，不时传来阵阵喝彩声和掌声。当天，2025中沙文化年暨国际中文日活动在这里举行，400余名来自苏欧德国王大学及友好院校的师生代表和中国文化爱好者等齐聚一堂，共同感受中国传统文化魅力。

本次活动由苏欧德国王大学和中国石化中东代表处联合主办。苏欧德国王大学校长阿卜杜拉·本·萨勒曼·阿勒萨勒曼表示，学习中文不仅是一项语言技能的提升，更是通往多元世界观、理解全球文明、搭建友谊桥梁的旅程。苏欧德国王大学是沙特最早开展中文教育的大学，志在成为全国中文教育的引领者，为沙中文化交流增添新的光彩。期待未来与中国石化携手推动更多教育与文化交流项目，为沙中友好注入新的活力。

中国石化中东代表处总代表练铭祥表示，苏欧德国王大学是沙特人民引以为豪的世界知名高等学府，中文教学成绩突出，为推动中沙人文交流作出了重要贡献。中国石化深耕沙特二十余载，持续推动共建“一带一路”倡议与“沙特2030愿景”深入对接，始终积极履行社会责任。2023年中国石化与苏欧德国王大学合作落地“丝路书屋·中国书架”项目，获得各方高度肯定。此次再次携手举办国际中文日庆典活动，更是双方友好合作深入推进的具体体现。

活动开幕式上举行了“2025年中文之星”颁奖仪式，阿卜杜拉与中国石化集团品牌部副总经理阎慧蓉共同为获得该奖项的苏欧德国王大学中文系四名优秀学生颁奖。随后现场嘉宾和师生欣赏了中国武术、中国鼓乐等精彩纷呈的中国传统文化表演，沙特学生表演了诗歌朗诵等节目。

活动现场设置了丰富多彩的中国非遗工艺展示和中国文化互动体验环节，包括汉服体验、中国结制作、古筝演奏、书法绘画、中国茶艺、中国美食、中医养生等。活动还特别邀请了“中国石化大熊猫”走进校园与同学们互动合影，现场气氛热烈。

“学习中文后我对中国文化有了更多的了解，阿中文化有很多相通之处，我感触最深的就是都注重礼仪与尊重他人。”“2025年中文之星”获得者、苏欧德国王大学中文系学生谢哈布说，去年，她第一次到访中国，亲眼看到了早已熟知的长城、天坛、颐和园等景点，更深切感受到了中国厚重的历史和灿烂的文化。“我去过很多国家，但北京特有的历史文化意蕴，让我一直念念不忘。我希望未来能从事和中国相关的工作，更加深入了解中国文化，为沙中友好贡献自己的力量。”

嘉宾代表为舞狮点睛。人民网记者 任皓宇摄

现场民众体验中国鼓乐。人民网记者 任皓宇摄

现场民众与“中国石化大熊猫”合影。人民网记者 任皓宇摄

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

(责编：徐祥丽、杨牧)