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解放日的追思

2025年04月27日08:40 | 来源：新华网
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4月25日，在意大利罗马解放纪念馆，人们观看纳粹时期被关押人士在墙上留下的刻字。新华社记者 李京 摄
4月25日，在意大利罗马解放纪念馆，人们观看纳粹时期被关押人士在墙上留下的刻字。新华社记者 李京 摄
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4月25日是意大利“全国解放日”。人们来到罗马解放纪念馆参加纪念活动，追思历史。意大利罗马解放纪念馆成立于1955年6月4日，于1957年依法成为一家公共机构。成立该馆是为了保存国家遗产，完整有序地记录1943年9月8日至1944年6月4日期间集中爆发的罗马人民解放斗争中所发生的历史性事件。

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