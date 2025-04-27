4月25日，在意大利罗马解放纪念馆，人们观看纳粹时期被关押人士在墙上留下的刻字。新华社记者 李京 摄

4月25日是意大利“全国解放日”。人们来到罗马解放纪念馆参加纪念活动，追思历史。意大利罗马解放纪念馆成立于1955年6月4日，于1957年依法成为一家公共机构。成立该馆是为了保存国家遗产，完整有序地记录1943年9月8日至1944年6月4日期间集中爆发的罗马人民解放斗争中所发生的历史性事件。