人民网曼谷4月27日电 （记者白元琪）由中国通信设备商烽火通信投建的瑞森光纤光缆产业基地一期项目（以下简称“瑞森光纤基地”），于4月26日在泰国罗勇府正式投产运营。作为中泰共建“一带一路”倡议的重要合作成果，该基地的落成将促进泰国本土光通信制造业的发展，服务于泰国5G网络、智慧城市和光纤到户建设需求，并为东盟、南亚乃至全球市场提供支持。

当日上午，瑞森光纤基地投产仪式隆重举行。泰国工业联合会副主席提塔翁·普拉侬塔、泰国劳工部部长助理塔纳·塔威库库、中国驻泰国使馆商务参赞张潇潇、中国信息通信科技集团副总经理罗昆初、烽火通信董事长曾军等嘉宾出席仪式。中资企业代表、中国信科集团泰国本地合作企业负责人等参加了活动。

开工仪式现场。人民网记者 白元琪摄

塔纳·塔威库库在致辞中表示，瑞森光纤基地的建成投产，不仅将助力泰国高端制造产业转型升级，还将通过技术转移和人才培养，创造逾千个优质就业岗位，助推泰国技能型劳动力发展，成为“数字泰国”战略实施的重要里程碑。

罗昆初表示，瑞森光纤基地不仅是中国信科集团全球产能布局的重要一环，更是中国标准、中国模式与可持续发展理念在国际合作中的有力体现，将有力推动构建“中泰信息通信产业命运共同体”，为泰国数字化转型和经济发展贡献更大力量。

曾军表示，通过引入先进的数字化管理系统和智能制造技术，瑞森光纤基地大幅提升生产效率，缩短交付周期，助力东南亚地区数字基础设施建设，提供“更高效、更稳定、更智能”的光通信解决方案。

生产基地。人民网记者 白元琪摄

投产仪式前，嘉宾们参观了瑞森光纤基地生产线。据悉，瑞森光纤基地占地2.3万平方米，年生产光缆能力达400万芯公里，全面采用拥有自主知识产权的中国全光网络技术，配备全球领先的工艺设备与数字化运营系统。

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