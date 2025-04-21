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国际观察：占美国老百姓便宜的，不是中国

章思远
2025年04月21日15:14 | 来源：人民网-国际频道
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最近美国政府连续挥舞关税大棒，大搞单边主义和保护主义，在全世界面前再次表演了一出反复无常的闹剧，生动演绎了什么叫霸凌行径，什么是损人害己。美方称美国长期被外国人掠夺，加征关税将推动制造业回流，提振就业和经济，这背后的逻辑根本站不住脚。

美国是全球贸易体系的受益者，尤其是在服务贸易领域。近日，世贸组织总干事伊维拉指出，2023年美国服务贸易出口额超1万亿美元，占全球服务贸易总额的13%，2024年美国服务贸易顺差总额近3000亿美元。对美国而言，“贸易吃亏论”是站不住脚的。

为什么美国老百姓生活水平没有提升，反倒越来越“穷”了呢？根源在美国国内，在美国的社会分配制度。

美联储最新数据显示，2024年美国最富有的0.1%家庭拥有13.8%的国家财富，而最底层的50%家庭却仅拥有全国财富的2.5%。美国参议员桑德斯披露，剔除通胀因素后，普通美国人的工资在过去50年里没有任何增长。3位大富豪的身家超过全美国一半民众的财富总和；3家华尔街金融机构拥有超过20万亿美元资产，占美国GDP超过7成。80万美国人无家可归，8000万美国人没有医疗保险或保险不足，而众议院却投票支持削减8000多亿美元医疗补助预算，这是对美国民众的彻底背叛！

美国大企业及少数富人群体手中集中了绝大部分利益和财富，是他们吃掉了美国老百姓的奶酪！如果是“为民请命”，岂不是要革大资本家的命？美国政府怎么会？！

“关税带回利益和就业”只是利益集团转移视线的又一种话术。当然，也不耽误他们顺手“割一把韭菜”。就在美国大豆协会主席雷格兰为50万名大豆种植者的生计，呼吁与中国达成协议时，一位美国富豪因一则推文在几小时内净赚25亿美元。到头来，富豪们的财富更多了，普通民众的账单却更长了。

是谁为了一己私利，把千百万美国民众的正常生活押上赌桌？朝令夕改的关税“闹剧”到底肥了谁的腰包？美国老百姓不能再被“割韭菜”，更不能当“炮灰”！

(作者是国际问题观察员)

(责编：徐祥丽、杨牧)

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