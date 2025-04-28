郑韬

长期以来，美国习惯将世界看作弱肉强食的丛林，让世界为自身特权“买单”。近来美国政府更是变本加厉，将美国内部问题引发的困境归咎于外部世界占美国便宜，对包括中国在内的世界各经济体加征关税。美国“自己生病强迫别人吃药”的霸道做法损人害己，招致内外广泛批评，这条路注定越走越窄、陷进死胡同。

美国所谓“对等关税”政策始于错误认知，将以失败告终。美国偏信自己不可或缺，认为其他国家离了美国市场就活不了、活不好。实际上，美国在全球贸易中的影响力不断走低，如今在全球贸易中占比不到15%，美国以外地区间的贸易量增速超过美国参与的贸易量增速。即使彻底停止和美国的贸易，多数国家少则1年、多则5年内即可平复有关影响。美国直接将贸易逆差同关税税率挂钩，通过简单粗暴的电子表格公式将复杂的经济合作转化为零和博弈的算数游戏。实际上，美国对外加税、对内减税，将国际贸易简单地公式化，违背了比较优势、产业链分工等基本经济学原理。美方认为只要为某个行业乃至整个经济建起保护主义壁垒，美国工厂就会蓬勃发展，美国就能重返世界制造业强国地位。实际上，当前美国制造业仅占GDP的10%，在经济生态、供应链和劳动力储备等方面都不具备制造业回流条件，“让美国制造业再次伟大”只是痴人说梦。

美国所谓“对等关税”政策不是美国经济的“良药”而是“鸩酒”，回旋镖效应已经显现。据预测，受关税战影响，美国未来经济陷入衰退的概率达65%，经济增速将放缓至1.8%。美国2025年通胀率预计升至3.5%-4%，约200万人失业，大量农民破产，每个家庭年损失5000美元以上，美民众成为真正“买单人”。美国关税政策引发金融市场动荡，暴露美元资产作为传统“避风港”的脆弱性。美实施所谓“对等关税”政策公布次日，道琼斯、标普500、纳斯达克指数分别下跌3.98%、4.84%、5.97%，宣布征税2天内美股市值蒸发6.5万亿美元。美国关税政策将美元推下神坛，资本外流及“去美元化”趋势加剧。20多个国家已建立本币结算机制，美元储备占比或将跌破2024年底创下的57.8%历史低位。美国关税政策引爆其内部矛盾：全美50个州爆发超1300场示威活动，参与人数超过50万；包括2位诺奖得主在内的1000余人签署“反关税宣言”，13个州先后起诉美国政府关税政策“非法”，“美国反对美国”愈演愈烈。

美国所谓“对等关税”在经济上“向各国宣战”，严重扰乱国际经贸秩序。美国打着“对等”的旗号，实则搞“美国特殊”，违反《关税与贸易总协定》最惠国待遇原则，沦为彻头彻尾的破坏者。美国“关税大棒”搅乱全球产供链，恶化全球贸易“壁垒化”趋势，加剧全球经济的不稳定性和不确定性。国际货币基金组织将2025年全球经济增长预期已从年初的3.3%下调至2.8%。世界贸易组织总干事伊维拉表示，2025年全球商品贸易量将萎缩约1%，比之前的预期增速下调近4个百分点。关税战也给发展中国家带来巨大经济冲击，国际货币基金组织在其《世界经济展望》中将新兴市场和发展中经济体2025年、2026年的预期增速分别下调至3.7%和3.9%，下调幅度约0.5个百分点。近期美国以“拒绝配合调查”为由，再次对东南亚国家加征高额的惩罚性关税，部分产品税率甚至高达3521%，何其荒唐！美国牺牲各国正当利益服务本国霸权利益的行径激起众怒，“世界反对美国”声势渐起，“美国特殊”逐渐变为“美国孤立”。新加坡《联合早报》认为，世界加速迎来“美退居二线的全球化”，甚至是“没有美国的半全球化”。

面对美倒行逆施，中国始终站在历史正确的一边，坚定反制回击，有力维护自身正当权益和国际社会共同利益，在国际上擎起对抗单边主义、捍卫多边贸易体制的旗帜。关税战、贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中国将继续推进高水平对外开放，打造市场化法治化国际化的一流营商环境，与世界共享发展机遇。中国也将继续坚定不移地捍卫国际公平正义，同各国共同促进自由贸易，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

（作者是国际问题观察员）

(责编：刘洁妍、杨牧)