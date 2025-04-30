人民网阿尔及尔4月30日电（记者郝瑞敏）当地时间4月28日，由中国石油技术开发有限公司牵头的中石油企业联合体阿尔及利亚奥兰阿尔泽LNG锅炉改造项目首笔人民币付款成功，顺利到账国内账户。

“奥兰阿尔泽LNG锅炉改造项目展现了中国企业在国际能源领域的综合实力，更是在阿国油气核心领域首次实现了大额人民币跨境支付结算，降低了汇兑成本、规避了汇率风险。这一成功案例为阿中项目开展人民币结算业务提供了宝贵的先行经验，也将进一步促进国际贸易便利化。”该项目阿方项目经理贾迈勒·图伊尔表示，该项目是阿尔及利亚国家石油公司位于奥兰阿尔泽工业区的LNG处理厂锅炉改造项目，项目直接关系到阿国液化天然气（LNG）的稳定生产和出口创汇，对阿国政府具有重大战略意义。

人民币国际化是中国经济实力和国际地位的重要体现。“该合同的突破性亮点是成功引入了人民币结算，合同约定采用人民币和当地币两种币种进行结算，其中人民币结算金额占合同总金额的85%。”中国石油技术开发有限公司项目负责人表示，这笔人民币付款实现了阿尔及利亚当地银行首次进行跨境支付大额人民币结算的历史性突破，也是央企践行责任担当，推进人民币国际化的生动实践。油气领域是阿尔及利亚的经济命脉，中国企业与阿尔及利亚国家石油公司首次成功签署并执行人民币计价、决算合同，是中阿合作史上的重要里程碑。这一成果不仅标志着两国在核心经济领域的合作迈向新高度，更为推动人民币在全球产业链供应链中的应用，持续提高和释放人民币在国际经济循环中的影响力发挥示范效应。

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