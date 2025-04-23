傅聪聪

应马来西亚最高元首易卜拉欣邀请，国家主席习近平于4月15日至17日对马来西亚进行国事访问。中马是隔海相望的友好邻邦，从古代海上丝绸之路的商贸往来，到1974年建交之初的“新生小树”，再到今天发展为理念相近、利益相融、人文相通的“参天巨木”，两国始终以心相交、以义为持、以诚相待、以和为贵。2013年至今，中马两国在元首外交的战略引领下，从全面战略伙伴关系的架构筑基，到中马命运共同体的蓝图擎画，双边关系开启了新的历史篇章，为百年变局加速演进的世界注入确定性力量。

高层引领是中马关系行稳致远的根本保障与动力。51年前，两国老一辈领导人高瞻远瞩，冲破冷战铁幕让中马友谊在中国—东盟关系史上刻下第一道破浪的航迹，成为本地区友好合作的典范。2013年，习近平主席历史性访问马来西亚，两国建立全面战略伙伴关系。2024年，马来西亚最高元首易卜拉欣对华进行国事访问，两国共迎建交金禧。在高层战略指引定向导航下，马来西亚积极参与“一带一路”倡议、构建人类命运共同体理念与“昌明大马”治国理念共鸣……中马关系的每一次跨越式发展，都离不开高层的远见卓识与坚定引领。

务实合作是中马关系积厚成势的坚实支柱。中国已经连续16年成为马来西亚第一大贸易伙伴，2024年双边贸易额达2120.4亿美元。马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴与第一大进口来源国。马来西亚的榴莲、燕窝深受中国消费者喜爱，成为连接两国人民的“甜蜜纽带”。高质量共建“一带一路”亮点纷呈，进一步打开了中马战略合作的广阔空间。“两国双园”国际合作新模式成为中马友好的“金名片”、东海岸铁路成为横贯马来半岛的“黄金通道”，带动马来西亚乡村振兴与民生改善。面对全球产业链供应链重构，两国加强协同布局、打造互补高效的区域产业生态圈，助力双方实现现代化发展目标，为双边关系提质升级不断注入强劲新动能。

人文相亲是中马关系历久弥新的根脉所在。两国跨越千年的友好交往，“切水不断”的世代情谊，随着历史演进，愈益深厚。伴随中马互免签证政策实施，2024年两国人员往来近600万人次，呈现“井喷式”增长。语言相通、习俗相融，中马人民越走越亲，越走越近。“留学中国”成为马来西亚青年的热门选择、马来西亚是中国游客“说走就走”的旅行首选目的地之一。这份“双向奔赴”的情谊，既体现在猫山王榴莲在中国电商平台热销的“舌尖外交”，也反映在《哪吒之魔童闹海》在马来西亚上映的票房火爆。根植历史、面向未来的民心相通是两国关系中最温暖的触点，为中马命运共同体建设绘制了厚重的人文底色。

未之见而亲焉，可以往矣；久而不忘焉，可以来矣。作为今年元首外访的开篇之作，习近平主席访马是中央周边工作会议后的一次重大外交行动，两国领导人将双边关系定位提升至新的高度，宣布构建高水平战略性中马命运共同体。在单边主义、强权政治冲击世界的大背景下，习近平主席此访以命运共同体建设为主线，聚焦睦邻友好、推动互利合作。东南亚是中国周边工作的重中之重，中国秉持与周边同舟共济、携手合作的真诚愿望，在变乱交织的国际形势中以大国担当维护自由贸易、反对单边霸凌，为全球南方团结合作注入了信心与勇气。中马两国作为安危与共、荣辱与共、患难与共的命运共同体，为东南亚乃至全球南方树立了样板与典范。

展望未来，中马友好的巨轮将在高层有力引领下，围绕高水平战略性中马命运共同体建设不断驶向更广阔合作海洋。两国将坚持“有福同享、有难同当”，助力彼此现代化进程，携手开创中马关系新的“黄金50年”。

（作者是北京外国语大学亚洲学院副教授、东南亚研究中心研究员）

(责编：贾文婷、杨牧)