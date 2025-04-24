新华社维也纳4月23日电（记者孟凡宇 于涛）当地时间23日8时许（北京时间14时许），大熊猫“荷风”和“兰韵”搭乘飞机抵达奥地利首都维也纳附近的施韦夏特国际机场。两只大熊猫将前往维也纳美泉宫动物园，开启为期十年的新一轮大熊猫保护研究合作。

4月9日拍摄的大熊猫“荷风”。新华社发（李传有摄）

4月10日拍摄的大熊猫“兰韵”。新华社发（李传有摄）

据悉，两只大熊猫都出生于2020年，“荷风”为雄性，“兰韵”为雌性。两只大熊猫抵达美泉宫动物园后将接受隔离检疫，之后将与公众见面。中方选派的1名饲养员和1名兽医将在奥驻留一段时间，陪伴和帮助它们尽快适应新环境。

为让新一对大熊猫在奥期间生活得健康、舒适，今年3月，中方组织专家前往奥地利，实地验收奥方升级改造后的大熊猫场馆，并从生活环境、食物供给、健康保障等方面进行了技术指导。

美泉宫动物园是世界上最古老的动物园之一，建园270余年。2003年，中奥两国正式开始大熊猫保护研究合作，在大熊猫保护繁育、疾病救治、技术交流、人员培训和公众教育等方面取得了诸多成果。合作期间，大熊猫“阳阳”“龙徽”在奥共生育5只幼崽，创下欧洲圈养大熊猫自然交配生产的纪录。

这是4月23日在奥地利首都维也纳附近的施韦夏特国际机场拍摄的抵达的大熊猫（手机照片）。新华社发（杜毅摄）

4月23日，载有大熊猫“荷风”和“兰韵”的飞机抵达奥地利首都维也纳附近的施韦夏特国际机场（手机照片）。新华社发（杜毅摄）

这是4月23日在奥地利首都维也纳附近的施韦夏特国际机场拍摄的抵达的大熊猫（手机照片）。新华社发（杜毅摄）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)