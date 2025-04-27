章思远

近期，美国政府对华砍出“四板斧”，肆意将经贸问题政治化、工具化、武器化。

第一板斧：关税讹诈。美国宣布对中国产品全面加征高关税，使美对华加征关税税率达到145%，个别产品累计税率高达245%。美还宣布取消对中国内地和香港特区小额货物的最低免税待遇，并两次上调拟对小额货物征收的关税税率。

第二板斧：投资封锁。美国发布《美国优先投资政策备忘录》，以国家安全为由全面强化对华双向投资限制，给中美双向投资划定禁区。美政府高官还暗示，不排除将中国企业股票从美国交易所退市的可能性。

第三板斧：产业打压。美国宣布对半导体、制药、关键矿产分别发起232调查，并宣布对海事、物流和造船业的301调查结论，拟对停靠美国港口的中国建造或运营的船舶征收巨额港口费。

第四板斧：盟伴胁迫。美国政府正准备在关税谈判中向其他国家施压，要求他们限制与中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。

美国祭出的这“四板斧”，充分暴露了美国的单边主义、霸凌主义本质，既违背市场经济规律，更与多边主义背道而驰，注定将失道寡助，“竹篮打水一场空”。

中国有强大底气“奉陪到底”。2024年，中国国内生产总值突破134万亿元，经济总量稳居世界第二位。中国外贸规模不断扩大，2024年货物贸易进出口总额达到43万亿元，外贸伙伴更加多元化，对美依赖度持续降低。对美出口占中国出口总额的比重已从2018年的19.2%降至2024年的14.7%。中国的朋友遍天下，“西边不亮东边亮”。无论美如何任性胡来，中国将坚定不移做好自己的事，践行真正的多边主义，持续推动高水平对外开放，与其他国家实现共同发展。

关税战无法实现美国的预期目标。美国政府希望通过加征关税解决自身债务问题、实现制造业回流。但是，上调关税对增加美国财政收入来说杯水车薪。高关税不仅将导致美国进口需求减少，反过来使关税收入缩水，反而会使美国国内面临较大的通胀风险、美元债务风险，甚至滞胀风险。滥施关税更无法实现制造业回流。据美国银行分析师估算，如果将苹果手机的最终组装环节转移至美，成本将上升25%；若再叠加“对等关税”，总成本或将飙升91%。台积电在美建厂因缺乏专业技术人员推迟投产，高薪资等因素导致生产成本增加30%。更不用说美现有的电网、公路和港口无法承受大规模重启制造业的巨大压力。

“美国优先”政策使美信誉受到严重损害。“对等关税”引发全球动荡，美国国内股市、债市、汇市暴跌走弱，美多地爆发大规模抗议示威活动。“美国反对美国”“世界反对美国”的声音此起彼伏。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在接受《金融时报》专访时表示，美国政府掀起的贸易战导致美国的经济领导地位面临挑战。当前的贸易不确定性正在动摇外界对美国的信任。对中小国家而言，美国政府的政策摇摆不定、变化无常，即使一些国家迫于压力打算与美国政府达成协议，谁敢保证美方不会随时生变？

胁迫盟伴遏华办不到。中国商务部发言人近日郑重声明，“中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决对等地采取反制措施。中方有决心有能力维护自身权益。”恐怕不少国家都会认真掂量一下跟随美国遏华的后果。事实证明，绥靖换不来和平，妥协也得不到尊重。施压胁迫在当今世界走不通，只会激发更多国家团结起来反对霸权。日前，中国常驻联合国代表傅聪大使主持“单边主义和霸凌行径对国际关系的冲击”安理会阿里亚模式会议，包括安理会成员在内的80多国与会。此举发出了国际社会反对单边霸凌的最强音。

迫于国内外压力，美国领导人最近展现出缓和姿态，表示愿大幅降低对华关税，并希望短期内与中方达成协议。这是一段时间以来，中国人民上下一心、顶住巨大压力、坚决斗争所取得的结果。中方的态度也很明确：打，奉陪到底；谈，大门敞开。对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。

正如国务院新闻办公室近日发布的《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书所谈，中美经贸关系的本质是互利共赢。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中美各自取得成功，对彼此都是机遇而非威胁。希望美方与中方相向而行，按照两国元首通话指明的方向，本着相互尊重、和平共处、合作共赢原则，通过平等对话磋商解决各自关切，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。毕竟，太平洋足够宽广，容得下两个大国共同繁荣。

（作者系国际问题观察员）

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