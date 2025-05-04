苹果公司首席执行官蒂姆·库克5月2日在2025财年第二财季财报电话会议上表示，公司预计将在第三财季（2025年3月30日至6月28日）因美国关税政策损失约9亿美元。

人们在意大利米兰的一家苹果门店前休息（4月12日摄）。

新华社记者 李京 摄