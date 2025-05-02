5月1日，在韩国首尔火车站，民众观看韩德洙辞职的新闻。新华社记者 姚琪琳 摄

韩国代总统、国务总理韩德洙5月1日发表对国民谈话，宣布辞去代总统和国务总理职务。舆论认为，此举是他为参加新一届总统选举做准备。