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创新成势 澎湃向前（寰宇平）

——中国科技创新突围的密码与担当

2025年05月04日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　科技兴则民族兴，科技强则国家强。

　　面对美方滥施单边关税和科技打压，国际社会将目光聚焦中国科技创新领域——这一观察中国经济韧性和发展潜力的关键窗口。多家国际权威机构指出，中国正通过创新构建新的竞争优势，有效应对保护主义冲击，为全球科技发展注入确定性力量。

　　中国科技强国之路越走越宽广，展现了不畏霸凌、百折不挠的意志力，勇于改革、锐意进取的行进力，开放包容、海纳百川的合作力。这其中，蕴含着科技创新突围发展的成功经验，也昭示着中国经济巨轮穿越逆风逆水的光明前景。

　　（一）

　　近年来，个别国家为了打压遏制中国发展，不择手段对中国进行科技封杀，“脱钩断链”“小院高墙”等政治操弄变本加厉。但中国科技创新不断取得突破，呈现“大雪压青松，青松挺且直”的风骨。

　　从首次月背采样返回，到“祖冲之三号”再创全球量子计算优越性里程碑，再到“深度求索”改变全球人工智能大模型竞争格局……尖端突破密集涌现，越来越多源自中国的科技创新成为国际焦点。

　　2012年第三十四位，2019年第十四位，2024年第十一位，中国全球创新指数排名稳步提升，成为10多年来进步最快的经济体之一。这昭示了中国科技创新不只是点的突破，更是创新之势的全面形成。

　　“如果拥有一片繁茂的森林，那么参天大树自然会在那里生根成长，而中国长期以来一直在培育森林。”俄新社在报道中国创新进步时写道。今日中国，创新是由14亿多人民共同书写的时代叙事，是这个有5000多年文明史的国家呈现的国家气质。

　　中国创新成势，让一个结论变得无比清晰：封杀中国创新没有得逞，将来也不会得逞。德国《经济周刊》认为，美方实施技术遏制和限制政策只会“竹篮打水一场空”，反而会起到“很强的激励作用”。欧洲《现代外交》网站指出，中国正由技术使用者转型为全球创新领导者，中国在技术领域的进步有望重塑全球创新格局。

　　（二）

　　曾经，创新乏力被认为是中国经济的“阿喀琉斯之踵”。从昔日短板到今日成势，创新之变源自何处？

　　创新之变，源自顶层设计的科学谋划。

　　2012年突破1万亿元人民币，2019年突破2万亿元人民币，2024年突破3.6万亿元人民币，中国全社会研发经费屡创新高。“耐心资本”不断汇聚，长期主义成为共识，顶层设计不断完善。提出“创新是引领发展的第一动力”，强调“要着力把科技创新摆在国家发展全局的核心位置”“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，明确“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革”……新时代中国，对创新的重视贯穿于战略定位、统筹规划、政策支持，前瞻眼光、长远布局、坚定决心充分彰显。充分发挥新型举国体制优势、政府引导与市场驱动相结合、科技创新和产业创新深度融合、一体推进教育科技人才事业发展……中国创新崛起展现的制度优势、积累的成功经验，日益引发国际舆论关注。英国《自然》杂志总编辑斯基珀表示，中国开创了非常具有创新性的做法，值得其他国家关注和借鉴。

　　创新之变，源自改革赋能的持续推进。

　　如果把科技创新比作中国发展的新引擎，那么改革就是点燃这个新引擎的点火系。在引领中国开放风气之先的上海，正以大模型产业生态体系孵化人工智能产业，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。在海南三亚崖州湾科技城，知识产权“五合一”综合管理体制改革推动登记技术合同量近3年年均增长264%。得益于中国在新药审评审批与医保制度上的改革，跨国药企吉利德快速实现多款创新产品的获批注册。向改革要动力，破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，创新源泉得以充分涌流。从摒弃“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的考核窠臼，到构建“揭榜挂帅”的制度创新，不断推进的科技体制改革让基础研究的“最初一公里”更快通达成果转化的“最后一公里”，让实验室里的智慧火花转化为驱动发展的现实生产力。

　　创新突围，源自创新生态的全面形成。

　　从浙江杭州市中心一路向西，坐落着一条科创大走廊，“杭州六小龙”中有一半位于这条走廊。开放包容、鼓励试错的创业氛围，“科学家+企业家+投资家”紧密协同的转化机制，助力前沿领域的持续探索。76个国家级科技创新平台、超过5000家高新技术企业……曾经的老工业基地辽宁，正书写“老树发新芽”的创新故事，充分表明“传统产业里面也有新质生产力”。《2024年全球创新指数报告》显示，中国拥有26个全球百强科技创新集群，位居世界第一。国际人士认为，“在中国，有成千上万的科技公司、大学和各类研究院”“以非常全面的方式创建创新生态系统，这是中国成功的一个重要因素”。

　　厚积薄发，聚势而强，中国创新浪潮奔涌，澎湃向前。

　　（三）

　　面临外部打压遏制，中国始终秉持“科技向善”的文明自觉，坚信科技创新需要协同共进，而非零和博弈。

　　科技自立自强与开放合作是辩证统一的。自立自强意味着在国际舞台上以平等、相互尊重的原则同各国相处，这是进行开放合作的前提和基础。在经济全球化深入发展的大背景下，创新资源在世界范围内加快流动，各国经济科技联系更加紧密，任何一个国家都不可能孤立依靠自己的力量解决所有创新难题，加强开放合作才能实现共同进步。

　　“越是面临封锁打压，越不能搞自我封闭、自我隔绝，而是要实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略。”今日中国，正以更加开放的思维和举措推进国际科技创新交流合作。

　　巴基斯坦航天员将成为首位造访中国空间站的外籍航天员，书写发展中国家携手逐梦星辰的美好新篇；阿斯利康宣布投资近200亿元人民币，在北京建立全球战略研发中心；宝马集团宣布与中国企业深化战略合作，加快人工智能大模型“上车”步伐；空中客车与中国伙伴合作，推动航空业绿色转型……英国《经济学人》杂志指出，中国作为世界研发实验室的作用日益增强，很多跨国企业在中国建设的研发中心已成为创新摇篮。

　　科技创新应该造福全人类，而不应成为少数人的特权。弥合全球科技鸿沟，完善全球科技治理，中国智慧、中国方案作用日益凸显。提出《全球人工智能治理倡议》，发布《国际科技合作倡议》，发布《人工智能能力建设普惠计划》，同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，呼吁重视全球南方的科技能力建设，不让任何一个国家掉队……科技创新之路上，中国是一以贯之的合作者、赋能者。

　　中国在科技创新之路上奋力前行，不是为了战胜谁、压倒谁，而是为了人民的幸福生活，为了人类的发展进步。面对不断上升的单边主义、保护主义逆流，中国将携手各方共走开放合作的人间正道，共享科技创新成果，共创人类更加美好的未来。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月04日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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