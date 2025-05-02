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传统制造企业拥抱AI 从广交会看中国“智”造出圈

唐佳
2025年05月02日14:57 | 来源：人民网
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“我将订购3000台……”

“合作愉快！”

5月1日，在第137届中国进出口商品交易会（以下简称“广交会”）现场，一款双屏桌面翻译机与国外采购商的实时对话，吸引了众多观展者围观，一位外商当场“下单”了3000台。

从“展品”变“商品”

“您可以使用‘FOB条款’‘背对背信用证’等外贸专业术语，都能进行实时翻译……”

智能产品凭借对专业术语的精准翻译，在展会现场实现了自我“营销”与外商对话，让多位采购商表示有意成为该产品的代理商。

现场工作人员介绍，产品搭载了贝发集团自主研发的AI算法，依托多年积累的全球用户数据，实现了“低延迟、高准确”的翻译性能。

“在会议场景下，这是双屏实时多语种、音频播报的桌面翻译台机；在移动场景中，这是卡片大小，支持138种远程跨平台的智能翻译机。”贝发集团董事长邱智铭一边展示一边说。

从展品到商品，有着“中国第一展”的广交会，见证了展品从静态展示到动态销售的蜕变，推动了更多外国企业踏入中国市场，共享中国市场的发展机遇。

从“笔尖”变“云端”

近年来，智能化产品日益成为外贸增长的亮点与企业转型的动能，广交会积极顺应这一潮流，引导相关企业和产品参展。

据介绍，第137届广交会新参展企业超4200家。拥有国家高新技术、专精特新“小巨人”及制造业单项冠军等称号的企业超9700家，同比增长20%。

“我们从笔尖的精密加工到AI语言中枢的开发，正通过技术创新突破跨境贸易中的文化与语言障碍，助力中国企业在全球市场中高效沟通。”邱智铭说。

文具行业是传统制造业，为何做起了“智造”生意？

“面对全球贸易的新挑战，我们并未止步于传统制造业的成绩，而是选择主动拥抱数字化转型。”邱智铭表示，自己从事文具制造以及全球化营销已有30多年，客户覆盖全球100多个国家和地区。“这几年随着人工智能不断发展，我们在思考如何借助人工智能、大数据去探索新市场，将产品升级、迭代。作为制笔行业的领军者，我们的转型也希望为传统制造业提供积极探索。”

“为此，我们在深圳设立了自创研发中心，在杭州设立了联合实验室，联合高校共同研究解决大语言模型、大数据模型、大音频模型、多模态的本地化部署。”邱智铭表示，AI技术不仅解决了国际贸易中的语言沟通难题，还开辟了新的市场增长点，展示了技术创新对企业转型升级的推动作用。

从“制”造变“智”造

“智能化”作为本届广交会的亮眼标签，成为展示中国“智”造的窗口。

“我们的智能翻译机将从广交会起步，首先进军外贸企业会议等场景，后续第二代产品将拓展至酒店、会展等场景。”在邱智铭看来，企业将用AI重塑智慧办公、智能生活等场景，搭建数字化生态运营平台，助力更多中小企业抱团“出海”。

“不仅是智能翻译器，”工作人员介绍道，“我们在文具产品上也积极创新，最新研发的‘秒干’中性笔，通过增加PAC量子破壁及负离子技术，实现了水油融合的突破，书写体验更加流畅且速干效果显著。今年预计其销量将突破十亿支，进一步巩固我们在笔类市场的领先地位。”

记者在广交会现场看到，在全球化与数字化加速融合背景下，越来越多传统制造业企业积极拥抱新技术，创新重构竞争优势。

当前，面对复杂的国际形势，不少中国企业正在探索新的市场机会，积极对产品进行调整升级，持续完善产业链、供应链的全球市场布局。更多的外资采购商表示：“坚定看好中国、看好中国产品，来广交会不是打卡的，而是来下单的。”

(责编：刘洁妍、崔越)

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