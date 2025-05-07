5月6日，美国总统特朗普（左二）在华盛顿白宫迎接到访的加拿大总理卡尼。新华社记者 胡友松 摄

美国总统特朗普6日在白宫会见到访的加拿大总理卡尼，双方在一起会见记者时围绕“吞并加拿大”、关税等话题“礼貌交火”。