加拿大选举委员会28日晚公布的初步统计结果显示，卡尼领导的加拿大自由党已在343个选区的150多个选区中获胜或领先。加拿大多个媒体已宣布自由党赢得大选。自由党需要获得172个席位才能组建多数党政府。

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