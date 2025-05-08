5月7日，在印控克什米尔首府斯利那加市郊，印度准军事部队成员在一个检查站警戒。新华社发（贾韦德·达尔摄）

据印度媒体援引军方消息报道，巴基斯坦军队6日至7日凌晨自克什米尔地区印巴实际控制线巴方一侧向印方多个哨所开火射击，造成3名平民丧生、7人受伤。印方“采取适当措施回应”，交火中巴基斯坦部队有人员伤亡。