中拉论坛第四届部长级会议是中拉双方协商采取的承前启后、共商合作、共创未来的重要举措，在中拉合作进程中具有重要标志性意义

中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议将于5月13日在北京举行。习近平主席将出席会议开幕式并发表重要讲话，回顾中拉关系发展，阐述中拉命运共同体重要理念的丰富内涵、实践成就和广阔前景，提出发展中拉关系的新倡议新举措，为中拉关系行稳致远指明方向、注入新动能。中拉友谊跨越山海，合作走深走实。此次会议将谱写中拉双方携手同行的新篇章，发出全球南方团结自强的时代强音，为增进中拉人民福祉、推动人类进步事业作出新的贡献。

志合者，不以山海为远。得益于双方对世界发展潮流认知更加一致，对中拉关系发展前景信心更加坚定，对互为发展机遇共识更加清晰，对构建中拉命运共同体愿望更加强烈，中拉关系历经国际风云变幻考验，已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段。双方政治互信不断深化，务实合作持续拓展，人文交往日益密切，各领域合作收获累累硕果，树立起南南合作的典范。

作为中拉整体合作的主渠道，中拉论坛由习近平主席亲自倡导成立，为构建中拉命运共同体提供了有力支撑。10年前，中拉论坛首届部长级会议在北京成功举行，正式开启中拉关系双边合作与整体合作并行互促的新阶段。中拉论坛的成立顺应了和平、发展、合作、共赢的时代潮流，是中拉关系史上的创举。10年来，中拉论坛蓬勃发展，机制日臻完善，已成为增进中拉政治互信、加强发展战略对接、促进民心相通的重要平台。即将召开的中拉论坛第四届部长级会议是中拉双方协商采取的承前启后、共商合作、共创未来的重要举措，在中拉合作进程中具有重要标志性意义。会议将通过多份成果文件，涉及双方在科技创新、经贸投资、人工智能、金融、基础设施、农业粮食、工业和信息化、能源矿产以及共建“一带一路”等领域合作具体举措，展现中拉在求和平、谋发展、促合作方面的坚定决心。

推动中拉命运共同体建设走深走实，将为双方人民带来更多福祉。中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，拉美和加勒比国家也在为联合自强、发展振兴而努力奋斗。中拉经济互补性强，发展战略相互契合，加强合作具备天然优势。中国是拉美第二大贸易伙伴国，拉美和加勒比地区20多个国家加入共建“一带一路”大家庭，中国在地区累计实施200多个基建项目，提供上百万个就业岗位，并积极开展产能合作，助力地区提升工业化水平。中拉携手推进平等互利、共同发展的全面合作伙伴关系，共建中拉命运共同体，将为双方各领域合作开辟更广阔前景。

当前，世界之变、历史之变、时代之变正以前所未有的方式展开，全球不确定、不稳定、不可预测性因素明显增多。反对霸权强权、倡导平等互尊是中拉双方共同追求。中拉双方都支持经济全球化，支持多边主义和多边贸易体制，反对单边主义、经济霸凌，反对将经济贸易关系政治化、武器化。中方愿以中拉论坛第四届部长级会议为契机，同拉方共商发展大计、共襄合作盛举，共同为应对全球性挑战、推动全球治理变革、维护世界和平稳定贡献智慧和力量。

中拉论坛的徽标形如环绕相伴的一对和平鸽，又如紧紧相握的双手，象征着中拉密切合作、展翅高飞。展望未来，中拉将继续守望相助、携手共进，共同开创更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)