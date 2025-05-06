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韩德洙宣布参选，李在明强势领跑：韩国大选保守阵营面临整合困局

2025年05月06日15:16 | 来源：人民网-韩国频道
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人民网首尔5月6日电（周玉波）在前总统尹锡悦被宪法法院正式罢免后，韩国政坛重构已全面启动。前总理韩德洙于5月1日辞去代理总统职务，并于次日正式宣布以无党派身份参加2025年总统选举，主张保守派实现候选人整合，以应对进步阵营的优势局面。然而，随着选战进入白热化阶段，保守阵营内部整合难题日益凸显，而共同民主党候选人李在明则在多项民调中遥遥领先，展现强劲势头。

2025年韩国总统选举有力竞争者（从左至右）：李在明、韩德洙、金文洙、李俊锡。图源：各候选人所属政党官方网站及个人社交媒体官方账号

韩德洙在宣布参选时表示，国家正处于政治不确定性与经济挑战的双重夹击中，“需要一个团结而稳健的领导力量，带领国家走出混乱”。他强调，自己虽为无党籍，但愿与保守派候选人展开协调，实现“候选人单一化”。

当前，保守阵营已陷入“韩德洙-金文洙”两强对峙格局。国民力量党已提名前京畿道知事金文洙为总统候选人，但该党内部围绕整合对象的分歧愈发尖锐。根据最新民调，国民力量党支持者中，有65%倾向支持韩德洙作为整合候选人，而支持金文洙者仅为27%，两者差距达38个百分点。

进步阵营方面，李在明正面临涉嫌违反《公职选举法》的司法程序。5月1日，韩国大法院推翻了他此前的二审无罪判决，将案件发回首尔高等法院重审。尽管司法程序未完结，李在明仍具备参选资格。

值得注意的是，该案并未削弱李在明的政治动能。韩国盖洛普公司于5月3日至4日受《中央日报》委托，对全国1006名18岁以上选民进行电话调查。结果显示，在三方对决情境中，李在明支持率高达49%，明显领先于国民力量党候选人金文洙（33%）与改革新党候选人李俊锡（9%）。

即使设定保守派整合情境，李在明仍以49%的支持率领先，韩德洙为36%，李俊锡为6%。若整合失败、韩德洙与金文洙同时参选，则李在明支持率为47%，仍保持相对领先优势。

民调还显示，李在明在中间选民中的吸引力持续上升：1月为36%，4月升至42%，5月进一步攀升至47%。对于他司法案件的判决，46%受访者认为“判决合理”，42%则表示“判决错误”。

在“希望哪个政党候选人当选总统”的提问中，45%的受访者选择“民主党候选人”，而支持“国民力量党候选人”的比例为31%。这再次反映出保守阵营在民意基础上仍处于下风。

根据韩国选举管理委员会公布的时间表，2025年总统选举将于6月3日举行，候选人登记预计在5月中旬展开，正式竞选活动将在5月下旬全面启动。

随着选举日临近，韩国政局变数仍存。保守阵营能否达成候选人整合协议、进步阵营能否有效应对李在明的司法风险，将成为决定大选走向的关键因素。

(责编：刘叶婷、张悦)

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