这是5月5日在也门首都萨那一处遭到空袭的地点拍摄的破碎玻璃。新华社发（穆罕默德·穆罕默德摄）

也门胡塞武装控制的卫生部门5日说，美军4日晚至5日凌晨对也门首都萨那和其他3个省份发动多次空袭，在萨那造成至少14人受伤。