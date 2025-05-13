——访巴西总统卢拉

本报记者 陈一鸣 邵世均

“巴西视中国为政治伙伴、经济伙伴，也是这个动荡世界中的重要战略伙伴。”巴西总统卢拉日前在巴西利亚接受人民日报等中国媒体联合采访时表示，习近平主席去年对巴西成功进行的国事访问意义重大，巩固了两国之间的深厚友谊，促进了巴中各领域务实合作。他表示：“我很期待此次访问中国能进一步深化巴中在贸易、科技、气候变化、公共卫生等领域的合作。”

谈及即将在北京举行的中拉论坛第四届部长级会议，卢拉表示，这将是拉中关系迈向战略升级的重要契机。“我很荣幸受邀出席此次会议，期待与中方共同推动拉中命运共同体建设迈上新台阶。”

“巴中两国合作不断深化，双边贸易额已从2003年的50多亿美元增长至2024年的1800多亿美元。”卢拉认为，两国合作还有巨大潜力，双边贸易额还将上升。他表示，巴西正在进行大规模基础设施建设，但仍远远不足以满足发展需求。巴西将积极吸引更多中国企业来巴投资兴业，促进更多合作项目落地。卢拉特别指出，巴西愿继续推进巴中地球资源卫星项目合作，与中国加强在航天、人工智能等高科技领域合作，积极推动人工智能更好造福全人类。

“自由贸易可以帮助避免当今世界发生的许多冲突。”卢拉表示，巴方坚定支持多边主义和自由贸易，钦佩中国反对不合理“对等关税”的坚定立场，全球应共同抵制强权政治和单边主义做法。卢拉说，巴西愿同中方一道，携手维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，维护国际规则和秩序，加强金砖机制建设，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

巴西今年将主办金砖国家领导人第十七次会晤、《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会。卢拉感谢中方给予的大力支持，并欢迎中方出席相关活动。他表示，中国在全球气候治理中的引领作用至关重要，中国在应对气候变化方面做了大量工作，巴西希望与中国建立强有力的伙伴关系，推动全球气候行动，呼吁发达国家承担历史责任。他还希望巴中两国加强在公共卫生等方面的合作，共同建设人类卫生健康共同体。

“现在的世界不需要衰退、战争、冲突，需要的是和平、耐心、投资与发展，让全世界人民都能生活得有尊严。”卢拉表示，巴西将继续与中国一道，支持联合国在全球事务中发挥更大作用，维护真正的多边主义，反对单边主义和强权政治。巴中同为全球南方国家，可以推进联合国主要机构改革，使全球南方国家更具代表性和发言权，共同维护发展中国家正当权益，携手应对共同挑战。在全球安全方面，巴西愿与中国一起，继续为推动政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

“我对巴中关系非常、非常、非常乐观，对各个方面都非常乐观。”卢拉表示，“巴中关系正处于历史最好时期，两国不仅是政治、经济和战略伙伴，还是世界和平与发展的共同推动者。巴西期待通过更加开放的合作机制，与中国一道开创和平、繁荣与可持续发展的世界。”

（本报巴西利亚电）

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)