在刚刚结束的第137届广交会上，来自219个国家和地区的28.8万名境外采购商参会，现场意向出口成交254.4亿美元，同比增长3%，多项指标刷新历史纪录，彰显中国在扩大高水平开放中与各方共享广阔发展机遇。在全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义抬头的当下，中国开放的大门越开越大，为世界经济增长注入难能可贵的稳定性和确定性。

中国坚定不移扩大高水平对外开放，不是要和谁比较，更非权宜之计。对外开放是中国的基本国策，是中国改革开放40多年来一以贯之的选择，也是中国面向未来发展自己、惠及世界的光明大道。中国坚持打开国门搞建设，不断扩大对外开放，被各方视为“确定性的绿洲和投资兴业的热土”。

中国的高水平对外开放没有完成时，只有进行时。积极扩大进口，是中国推进高水平对外开放的重要内容。中国不追求贸易顺差，主动扩大进口促进贸易平衡发展。2024年，中国进口总额为18.4万亿元人民币，同比增长2.3%，进口规模创历史新高，连续16年稳居全球第二大进口市场。中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的大型国家级展会，旨在主动向世界开放市场，坚定支持贸易自由化和经济全球化。从积极搭建进博会、广交会、服贸会、消博会、链博会等国际合作平台，到持续打造“投资中国”品牌、启动“购在中国”系列活动，再到给予所有已建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，中国始终以开放姿态为各国企业发展提供广阔空间和发展机遇，致力于把中国超大规模市场打造成为世界共享大市场，彰显负责任大国担当。

中国扩大高水平开放的决心不会变，这是中国的鲜明态度，也是中国的扎实行动。今年一季度，中国新设立外商投资企业12603家，同比增长4.3%。中国外资准入负面清单从最早的190项缩减到现在的全国版29项和自贸试验区版27项，制造业领域已实现“清零”。印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，出台《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》……中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，持续拓展开放的广度和深度。联合国贸发会议秘书长格林斯潘表示，中国以开放的精神让全球企业相互连接、建立伙伴关系，共同构建更加繁荣、互联的全球经济。

正是中方不断推进高水平对外开放，拓展了中美经贸合作互利共赢的空间。2023年，美国在华新设投资企业1920家，实际投资金额33.6亿美元，较上年增长52.0%。中美经贸合作为美国企业创造了大量商机和利润。例如，特斯拉在中国销量持续增长，2024年销量超过65.7万辆，同比增长8.8%，创下历史最高水平。中方自主开放政策惠及包括美资在内的各国金融机构，10余家美资保险公司在华设有分公司，高盛、运通、美国银行、美国大都会人寿等美国金融机构均在华取得了不菲的投资收益，贝莱德、富达、路博迈、摩根大通、摩根士丹利、联博等获批设立外商独资基金管理公司。

有美国政客提出“希望看到中国市场对美国企业开放，这符合美中两国的共同利益”。事实是，中方多次重申，欢迎包括美国企业在内的各国企业来华投资兴业。通过加强外商投资立法，推动贸易和投资自由化便利化，积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地。希望美方对赴华投资美企不要人为设卡，以“国家安全”“美国优先”等为名，一边要求他国开放市场，一边不断加码贸易保护措施，扰乱全球产供链，损害多边贸易体制。互利合作才有利于中美实现各自的发展目标，这不仅符合中美两国的共同利益，也符合世界各国的期待。

开放是发展的必由之路，封闭只会导致落后。从改革开放中一路走来的中国深知这一道理，因此始终以开放促改革、促发展、促创新。作为世界第二大经济体和最大发展中国家，中国将继续坚定不移扩大高水平对外开放，与各国共享发展机遇。这是中国的庄严承诺，也是负责任大国的应有担当。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)